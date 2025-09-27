Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

When is Maha Ashtami-Mahan Navami? नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है लेकिन महाअष्टमी और महानवमी की व्रत-पूजा किसी दिन होगी और कन्यापूजन-हवन कब करें इसे लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है. तो चलिए आपको सही तारीख पूजा और हवन की बताते हैं.

On which day should Kanya Puja be performed?: हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है. साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और बाकी 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि हैं. शारदीय नवरात्रि आश्विन माह में आती है. हिंदू धर्म में इन नवरात्रि को बहुत खास माना जाता है. 2025 की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है. लेकिन 10 की नवरात्रि से तिथियों को लेकर लोग कंफ्यूज हैं.

नवरात्रि में अष्टमी कब है?

शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है. इस दिन महादुर्गाष्टमी मनाई जाती है. जानिए 2025 में कब हैं महाअष्टमी और महानवमी.

अष्टमी 29 या 30 तारीख को?

2025 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार को है. अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 बजे से 30 सितंबर को शाम 6:06 बजे तक है. इस दिन कन्या पूजन और देवी को महाभोग अर्पित किया जाता है.

महानवमी कब है?

शरद नवरात्रि 2025 की महानवमी बुधवार, 1 अक्टूबर को है. नवमी 30 सितंबर को शाम 6:06 बजे से 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे तक है.

नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन

महानवमी पर नवमी हवन और दुर्गा पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन किया जाता है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है. इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियां आती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

