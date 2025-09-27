Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!
Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?
भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी
Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम
कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर
Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन
DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
धर्म
When is Maha Ashtami-Mahan Navami? नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है लेकिन महाअष्टमी और महानवमी की व्रत-पूजा किसी दिन होगी और कन्यापूजन-हवन कब करें इसे लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है. तो चलिए आपको सही तारीख पूजा और हवन की बताते हैं.
On which day should Kanya Puja be performed?: हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है. साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और बाकी 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि हैं. शारदीय नवरात्रि आश्विन माह में आती है. हिंदू धर्म में इन नवरात्रि को बहुत खास माना जाता है. 2025 की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है. लेकिन 10 की नवरात्रि से तिथियों को लेकर लोग कंफ्यूज हैं.
नवरात्रि में अष्टमी कब है?
शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है. इस दिन महादुर्गाष्टमी मनाई जाती है. जानिए 2025 में कब हैं महाअष्टमी और महानवमी.
अष्टमी 29 या 30 तारीख को?
2025 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार को है. अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 बजे से 30 सितंबर को शाम 6:06 बजे तक है. इस दिन कन्या पूजन और देवी को महाभोग अर्पित किया जाता है.
महानवमी कब है?
शरद नवरात्रि 2025 की महानवमी बुधवार, 1 अक्टूबर को है. नवमी 30 सितंबर को शाम 6:06 बजे से 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे तक है.
नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन
महानवमी पर नवमी हवन और दुर्गा पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन किया जाता है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है. इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियां आती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से