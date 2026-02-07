FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

आज है ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल, बाहर निकलने पहले जान लें कब तक नहीं मिलेगी सर्विस? नहीं तो हो सकती है परेशानी

आज है ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल, बाहर निकलने पहले जान लें कब तक नहीं मिलेगी सर्विस? नहीं तो हो सकती है परेशानी

Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें

नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 

Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें

Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...

इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

Homeधर्म

धर्म

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

जानकी जयंती को माता सीता के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसे सीता अष्टमी भी कहा जाता है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है. यह पर्व स्त्री शक्ति, त्याग, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 07, 2026, 11:42 AM IST

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

When is Sita Ashtami in February? 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पंचांग के अनुसार 2026 में जानकी जयंती (सीता अष्टमी)14 फरवरी 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.और इस दिन खासकर विवाहित महिलाओं और विवाह योग लड़कियों को देवी सीता की पूजा और उनके निमित व्रत जरूर रखना होगा. ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत फलदायी होता है और इस दिन जो ग्रह योग की युति बनती है वह बहुत फलदायी होती है.

पूजा का शुभ पूजा मुहूर्त कब है?

  • सुबह ब्रह्म मुहूर्त: 05:30 AM – 06:30 AM
  • मध्यान्ह पूजा: 11:30 AM – 01:00 PM
  • संध्या पूजा: 05:30 PM – 07:00 PM

(स्थानीय पंचांग अनुसार समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है)

जानकी जयंती का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

माता सीता को लक्ष्मी स्वरूप, धरती पुत्री और आदर्श पत्नी माना जाता है. रामायण के अनुसार, राजा जनक को हल चलाते समय धरती से सीता माता प्राप्त हुई थीं, इसलिए उन्हें जनकनंदिनी और जानकी कहा जाता है. यह दिन महिलाओं, विवाहित स्त्रियों और परिवारिक सुख की कामना करने वालों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

 किसे जरूर रखना चाहिए जानकी जयंती का व्रत?

इस दिन व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो विवाह योग्य हैं. खासकर युवतियों के लिए और विवाहित महिलाओ के लिए. इस दिन पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य के लिए व्रत करना चाहिए. साथ ही उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होता है जिनको संतान की कामना है. जिन लोगों के घर में कलह रहती है और पति-पत्नी के बीच बनती नहीं उनको इस दिन व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए.

जानकी जयंती से जुड़े ज्योतिषीय और रहस्यमय तथ्य

ग्रहों से जुड़ा विशेष योग- माघ शुक्ल अष्टमी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव माना जाता है. शुक्र प्रेम, विवाह और सौंदर्य का कारक है, इसलिए यह तिथि वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत शुभ होती है.

स्त्री ऊर्जा का जागरण- ज्योतिष के अनुसार, इस दिन चंद्र और शुक्र का संयुक्त प्रभाव स्त्री ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता है.

कर्म और धैर्य का प्रतीक- सीता माता को शनि तत्व से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका जीवन धैर्य, तपस्या और कर्म का प्रतीक है. इस दिन व्रत करने से शनि दोष शांत होने की मान्यता है.

विवाह योग मजबूत करने वाली तिथि- ज्योतिष मान्यता है कि सीता अष्टमी पर पूजा करने से कुंडली में विवाह संबंधी बाधाएँ दूर होती हैं और मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है.

 जानकी जयंती पूजा विधि  

प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें और फिर माता सीता और भगवान राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. इसके बाद देवी को पीले या लाल फूल, फल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें. फिर “ॐ नमो भगवते रामाय” और “सीतायै नमः” मंत्र का जाप करें. फिर पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगकर वहीं बैठकर रामायण के सुंदरकांड या बालकांड का पाठ करें.  संध्या के समय आरती करें और प्रसाद वितरित करें.

 जानकी जयंती पर क्या दान करें?  

इस दिन पीले वस्त्र, चावल और हल्दी के अलावा जरूरतमंदों को मिठाई या खीर बांटनी चाहिए. साथ ही कन्याओं को भोजन करना चाहिए. 

जानकी जयंती से जुड़ी रोचक मान्यताएं

कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है. संतान सुख के लिए यह दिन अत्यंत प्रभावी माना जाता है और पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष फलदायी होता है. कन्याओं को इस दिन देवी स्वरूप मानकर पूजना शुभ माना जाता है. 

जानकी जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि धैर्य, शक्ति, नारी सम्मान और धर्म के आदर्शों का प्रतीक है. 2026 में यह पर्व 14 फरवरी को पड़ रहा है, जो प्रेम और वैवाहिक सुख के ग्रह योग के साथ विशेष संयोग बनाता है.

यदि आप विवाह, संतान सुख या पारिवारिक शांति चाहते हैं, तो जानकी जयंती का व्रत और पूजा आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत
शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
MORE
Advertisement