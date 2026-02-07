फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

जानकी जयंती को माता सीता के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसे सीता अष्टमी भी कहा जाता है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है. यह पर्व स्त्री शक्ति, त्याग, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है.

पंचांग के अनुसार 2026 में जानकी जयंती (सीता अष्टमी)14 फरवरी 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.और इस दिन खासकर विवाहित महिलाओं और विवाह योग लड़कियों को देवी सीता की पूजा और उनके निमित व्रत जरूर रखना होगा. ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत फलदायी होता है और इस दिन जो ग्रह योग की युति बनती है वह बहुत फलदायी होती है.

पूजा का शुभ पूजा मुहूर्त कब है?

सुबह ब्रह्म मुहूर्त: 05:30 AM – 06:30 AM

मध्यान्ह पूजा: 11:30 AM – 01:00 PM

संध्या पूजा: 05:30 PM – 07:00 PM

(स्थानीय पंचांग अनुसार समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है)

जानकी जयंती का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

माता सीता को लक्ष्मी स्वरूप, धरती पुत्री और आदर्श पत्नी माना जाता है. रामायण के अनुसार, राजा जनक को हल चलाते समय धरती से सीता माता प्राप्त हुई थीं, इसलिए उन्हें जनकनंदिनी और जानकी कहा जाता है. यह दिन महिलाओं, विवाहित स्त्रियों और परिवारिक सुख की कामना करने वालों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

किसे जरूर रखना चाहिए जानकी जयंती का व्रत?

इस दिन व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो विवाह योग्य हैं. खासकर युवतियों के लिए और विवाहित महिलाओ के लिए. इस दिन पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य के लिए व्रत करना चाहिए. साथ ही उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होता है जिनको संतान की कामना है. जिन लोगों के घर में कलह रहती है और पति-पत्नी के बीच बनती नहीं उनको इस दिन व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए.

जानकी जयंती से जुड़े ज्योतिषीय और रहस्यमय तथ्य

ग्रहों से जुड़ा विशेष योग- माघ शुक्ल अष्टमी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव माना जाता है. शुक्र प्रेम, विवाह और सौंदर्य का कारक है, इसलिए यह तिथि वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत शुभ होती है.

स्त्री ऊर्जा का जागरण- ज्योतिष के अनुसार, इस दिन चंद्र और शुक्र का संयुक्त प्रभाव स्त्री ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता है.

कर्म और धैर्य का प्रतीक- सीता माता को शनि तत्व से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका जीवन धैर्य, तपस्या और कर्म का प्रतीक है. इस दिन व्रत करने से शनि दोष शांत होने की मान्यता है.

विवाह योग मजबूत करने वाली तिथि- ज्योतिष मान्यता है कि सीता अष्टमी पर पूजा करने से कुंडली में विवाह संबंधी बाधाएँ दूर होती हैं और मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है.

जानकी जयंती पूजा विधि

प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें और फिर माता सीता और भगवान राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. इसके बाद देवी को पीले या लाल फूल, फल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें. फिर “ॐ नमो भगवते रामाय” और “सीतायै नमः” मंत्र का जाप करें. फिर पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगकर वहीं बैठकर रामायण के सुंदरकांड या बालकांड का पाठ करें. संध्या के समय आरती करें और प्रसाद वितरित करें.

जानकी जयंती पर क्या दान करें?

इस दिन पीले वस्त्र, चावल और हल्दी के अलावा जरूरतमंदों को मिठाई या खीर बांटनी चाहिए. साथ ही कन्याओं को भोजन करना चाहिए.

जानकी जयंती से जुड़ी रोचक मान्यताएं

कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है. संतान सुख के लिए यह दिन अत्यंत प्रभावी माना जाता है और पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष फलदायी होता है. कन्याओं को इस दिन देवी स्वरूप मानकर पूजना शुभ माना जाता है.

जानकी जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि धैर्य, शक्ति, नारी सम्मान और धर्म के आदर्शों का प्रतीक है. 2026 में यह पर्व 14 फरवरी को पड़ रहा है, जो प्रेम और वैवाहिक सुख के ग्रह योग के साथ विशेष संयोग बनाता है.

यदि आप विवाह, संतान सुख या पारिवारिक शांति चाहते हैं, तो जानकी जयंती का व्रत और पूजा आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

