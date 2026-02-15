Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी

'टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी', टीपू ने ब्रिटिशों को प्रेम पत्र नहीं लिखे- ओवैसी, टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद हुए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से डर लगता था- ओवैसी | यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव, बवाल के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, 4 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया
Rangbhari Ekadashi 2026 Shubh Muhurat: रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं.रंगभरी एकादशी हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है. यही वो एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु ही नहीं शिव और देवी पार्वती की भी पूजा होती है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे और इस मौके पर काशीवासियों और देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल से किया था और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है. इसी कारण इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है.
माना जाता है कि इस दिन शिव अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं और भक्त रंगों से उनका स्वागत करते हैं.
किस दिन होगी रंगभरी एकादशी
हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को देर रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा.
इस दिन होती है गुलाल और फूलों की होली
काशी में साधु-संत, भक्त और नागा साधु गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं. इसे होली की आधिकारिक शुरुआत भी माना जाता है.
वैराग्य और भक्ति का संगम
रंगभरी एकादशी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि वैराग्य और भक्ति का प्रतीक है. इस दिन साधु भस्म और गुलाल लगाकर शिव भक्ति में लीन रहते हैं.
होली का आध्यात्मिक शुभारंभ
रंगभरी एकादशी से ही काशी में होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है. इसके 5 दिन बाद मसान होली और फिर रंगों की होली होती है.
रंगभरी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व
फाल्गुन शुक्ल एकादशी को विष्णु पूजा का दिन भी माना जाता है. इस दिन व्रत करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति मानी जाती है. साथ ही इस दिन से काशी में विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सवों का माहौल शुरू हो जाता है.
असल में रंगभरी एकादशी जीवन में रंग, प्रेम और आनंद का प्रतीक है जो शिव-पार्वती का मिलन दर्शाता है कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों संतुलन में हों तो जीवन पूर्ण होता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
