'टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी', टीपू ने ब्रिटिशों को प्रेम पत्र नहीं लिखे- ओवैसी, टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद हुए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से डर लगता था- ओवैसी | यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव, बवाल के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, 4 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया

किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी

JEE Mains Result 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

धर्म

Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी

Rangbhari Ekadashi 2026 Shubh Muhurat: रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं.रंगभरी एकादशी हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है. यही वो एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु ही नहीं शिव और देवी पार्वती की भी पूजा होती है.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 15, 2026, 12:09 PM IST

धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे और इस मौके पर काशीवासियों और देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल से किया था और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है. इसी कारण इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है.  

माना जाता है कि इस दिन शिव अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं और भक्त रंगों से उनका स्वागत करते हैं.

किस दिन होगी रंगभरी एकादशी

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को देर रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. 

 इस दिन होती है गुलाल और फूलों की होली

काशी में साधु-संत, भक्त और नागा साधु गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं. इसे होली की आधिकारिक शुरुआत भी माना जाता है.

 वैराग्य और भक्ति का संगम

रंगभरी एकादशी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि वैराग्य और भक्ति का प्रतीक है. इस दिन साधु भस्म और गुलाल लगाकर शिव भक्ति में लीन रहते हैं.

होली का आध्यात्मिक शुभारंभ

रंगभरी एकादशी से ही काशी में होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है. इसके 5 दिन बाद मसान होली और फिर रंगों की होली होती है.

रंगभरी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व

फाल्गुन शुक्ल एकादशी को विष्णु पूजा का दिन भी माना जाता है. इस दिन व्रत करने से अनजाने में हुए पापों का नाश  होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति मानी जाती है. साथ ही इस दिन से काशी में विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सवों का माहौल शुरू हो जाता है.

असल में रंगभरी एकादशी जीवन में रंग, प्रेम और आनंद का प्रतीक है जो शिव-पार्वती का मिलन दर्शाता है कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों संतुलन में हों तो जीवन पूर्ण होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

