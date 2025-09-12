Karwa Chauth Date: करवा चौथ व्रत किस दिन रखा जाएगा है? यहां जानें पूजा विधि और मुहूर्त के साथ चंद्रोदय का सटीक समय

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत
धर्म
करवा चौथ का निर्जला व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. चंद्रोदय रात्रि 09:01 बजे होगा और पूजा मुहूर्त शाम 06:08 बजे से 07:20 बजे तक रहेगा. यह व्रत न केवल वैवाहिक बंधन को मज़बूत करता है, बल्कि हिंदू परंपरा में इसका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है.
करवा चौथ विवाहित महिलाओं और विवाहयोग्य लड़कियों का व्रत है जिसे वो अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखती हैं. 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है. यह व्रत पूरी श्रद्धा, कठोर उपवास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जिससे यह साल के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक बन जाता है. ये व्रत निर्जला होता है और चांद को देखने के बाद व्रत खोला जाता है. चलिए जानें करवा चौथ पर चंद्रोदय समय क्या होगा?
करवा चौथ 2025 तिथि और तिथि
करवा चौथ पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है. हालाँकि, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जैसे अमांत पंचांग वाले राज्यों में यह आश्विन माह में पड़ता है. नामों में भिन्नता के बावजूद, यह व्रत पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है.
करवा चौथ व्रत का महत्व
करवा चौथ का व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करतीं. ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित होती है. करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है, जहाँ करवा (मिट्टी का बर्तन) पूजा अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अनुष्ठान के बाद करवा में पानी भरकर ब्राह्मणों या अन्य महिलाओं को दान दिया जाता है.
इसी दिन होगी वक्रतुंडा संकष्टी चतुर्थी
करवा चौथ उत्तर भारतीय राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन यह महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में भी मनाया जाता है. इस दिन, महाराष्ट्र में भगवान गणेश को समर्पित वक्रतुंडा संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है. करवा चौथ के चार दिन बाद, पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है.
करवा चौथ पूजा विधि
करवा चौथ पूजा विधि में सुबह सरगी लेने के बाद संकल्प लें, शाम को सोलह श्रृंगार करके शिव-पार्वती-गणेश की पूजा करें, कथा सुनें, फिर चंद्र दर्शन कर छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखें, और अंत में पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें. इस पूजा में एक थाली तैयार करें जिसमें करवा, दीपक, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत और मिठाई हों. बायना निकालना और सास या किसी बड़ी सुहागन महिला को देना भी इस विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
पूजा की तैयारी (सुबह)
स्नान और सरगी: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सरगी (भोजन) का सेवन करें.
संकल्प: व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी को प्रणाम करें.
शाम की पूजा विधि
श्रृंगार: शाम को सोलह श्रृंगार करके तैयार हों.
चौकी तैयार करें: चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें.
पूजा थाली तैयार करें: एक थाली में करवा, दीपक, धूप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, मिठाई और फल रखें.
गणेश और शिव परिवार की पूजा: सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद शिव परिवार की पूजा करें.
करवा चौथ कथा: सभी महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनें या पढ़ें.
करवा बदलने की परंपरा: इस दिन पार्वती माता के साथ अपना करवा बदलने की परंपरा भी होती है, जिसे 'बायना' कहते हैं.
चंद्र दर्शन और अर्घ्य: जब चांद निकले, तो छलनी से चंद्रमा को देखें. फिर चंद्र देव को जल का अर्घ्य दें और चंद्र देवता के मंत्र का जाप करें.
पति का दर्शन: छलनी से चंद्रमा देखने के बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें.
व्रत खोलना: पति के हाथों से पानी पीकर और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
