Indira Ekadashi: इंदिरा एकादशी का व्रत 16 या 17 सितंबर किस दिन रखा जाएगा ? यहां पढ़ें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

धर्म
Pitru Paksha Ekadashi: इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी है. शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है. इस व्रत को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं. चलिए इंदिरा एकादशी पूजा विधि से मंत्र और आरती तक सब कुछ जानें.
इंदिरा एकादशी 2025 कब है: साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी विशेष होती है. इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं. श्राद्ध पक्ष होने के कारण शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजा विधि-विधान से करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए लोग इस एकादशी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. इस बार इंदिरा एकादशी कब है, व्रत और पूजा कैसे करें आदि के बारे में और जानें.
पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर, मंगलवार को दोपहर 12:22 बजे से शुरू होकर 17 सितंबर, बुधवार को रात 11:39 बजे तक रहेगी. चूंकि एकादशी तिथि पर सूर्योदय 17 सितंबर, बुधवार को होगा, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा.
इंदिरा एकादशी 2025 शुभ योग और मुहूर्त
बुधवार, 17 सितंबर को ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से 4 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं. ये शुभ योग हैं- गद, मातंग, शिव और परिघ. इन चार शुभ योगों के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है. ये हैं शुभ मुहूर्त-
सुबह 6:17 से 7:48 तक
सुबह 7:48 से 9:19 तक
सुबह 10:50 से 12:21 तक
दोपहर 3:23 से 4:53 तक
शाम 4:53 से 6:24 तक
इंदिरा एकादशी व्रत और पूजा विधि इस प्रकार करें
1- इंदिरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले, मंगलवार, 16 सितंबर से ही व्रत के नियमों का पालन करें. शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें.
2-संकल्प लें. व्रत करने की इच्छा के अनुसार संकल्प करें.
3- जिस स्थान पर आप पूजा करना चाहते हैं, उसे अच्छी तरह से साफ कर लें. गोमूत्र या गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें. पूजा की वस्तुएं उस स्थान पर लाकर रख दें.
4- शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें. पूजा स्थल पर लकड़ी के पटरे यानी बाजोट पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. भगवान को तिलक लगाएं.
5- फूलों की माला पहनाएं. शुद्ध घी का दीपक जलाएं. मौली, झांवे, अबीर, चावल, गुलाल आदि चीजें एक-एक करके अर्पित करें. अपनी इच्छानुसार भगवान को नैवेद्य अर्पित करें.
6- इस प्रकार पूजन करने के बाद भगवान की आरती करें और व्रत कथा सुनें. रात्रि में भजन-कीर्तन करें. अगली सुबह व्रत खोलकर स्वयं भोजन करें.
7- इस प्रकार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और उसके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
भगवान विष्णु की आरती
ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे.
भक्तों का संकट, दासों का संकट,
क्षण भर में इससे छुटकारा पा लो. हे जगदीश हरे
माता-पिता आप ही मैं हूँ, स्वामी आप ही मैं हूँ.
मुझे उम्मीद है कि आप कुछ और नहीं करेंगे. हे जगदीश हरे
आप शुद्ध ईश्वर हैं, आप अन्तर्यामी हैं.
परब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी हैं. हे जगदीश हरे
आप करुणा के सागर हैं, आप सबके स्वामी हैं.
मैं मूर्ख हूँ, कृपया मेरी सहायता करें. हे जगदीश हरे
आप अदृश्य हैं, सभी के रक्षक हैं.
किस विधि मिलूँ मैं? हे जगदीश हरे
दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे.
हाथ उठाओ, तुम्हारे लिए द्वार खुला है. हे जगदीश हरे
विषय: विकार दूर करो, पाप का नाश करो, हे प्रभु.
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तान की सेवा करो. हे जगदीश हरे.
तन मन धन और ऐश्वर्य सब कुछ तेरह है.
तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. हे जगदीश हरे!
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
