Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?

Is it right or wrong to bring Prasad home: फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है. होलिका दहन के दौरान, भक्त अग्नि में विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं और सुख, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. लेकिन क्या होलिका का प्रसाद घर लाना चाहिए?

हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका होती है. इस दिन पूरे देश में रंग और फूल बिखेरे जाते हैं. होली के दिन लोग अपने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे पर रंग और फूल बरसाते हैं. सभी को होली का बेसब्री से इंतजार रहता है. हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन भी मनाया जाता है. होली जलाने के बाद लोग 'होली होली रे होली पुरानाची पोली' के नारे भी लगाते हैं.

रात में होलिका दहन के बाद, अगली सुबह होली खेली जाती है. होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि जीवन के सभी दुख और नकारात्मकता होलिका दहन की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं. होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शुभ रात को किया जाता है. इस समय, होलिका दहन के दौरान, भक्त अग्नि में विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं और सुख, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. जानिए इन अर्पित वस्तुओं को घर लाना सही है या गलत.

होली कब है?

पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा सोमवार, 2 मार्च को शाम 5:55 बजे से शुरू होगी और पूर्णिमा मंगलवार, 3 मार्च को शाम 5:7 बजे समाप्त होगी. इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन मंगलवार, 3 मार्च को और होली 4 मार्च को होगी.

होलिका दहन में कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं?

पूजा के दौरान, नैवेद्य होलिका नामक जलती हुई अग्नि में नारियल, गोबर की गोलियाँ, नई फसलें, गेहूँ, गुलाल चावल, जौ, रोली, चावल, मिठाई, फूल, हल्दी, कपूर और पूरनपोली का अर्पण किया जाता है. बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है.

होलिका दहन में क्या-क्या अर्पण किया जाता है?

होलिका दहन में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं प्रसाद मानी जाती हैं. इसके अलावा, होलिका दहन के अंत में छोड़ी गई अस्थियां भी अत्यंत शुभ मानी जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका की अस्थियों को मंदिर या घर में सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए. इन्हें माथे पर भी लगाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.



क्या होलिका दहन का प्रसाद घर लाया जा सकता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन की भेंट घर लाई जा सकती है. गेहूँ, चना, नारियल, मिठाई, नई फसलें, चावल और जौ सभी को मित्रों और परिवार में बाँटना चाहिए. इससे नकारात्मकता दूर होती है.