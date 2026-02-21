FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

AI Impact Summit 2026: 'भारत के विजन की दुनिया भर में तारीफ...', एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बोला MEA

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

धर्म

Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?

Is it right or wrong to bring Prasad home: फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है. होलिका दहन के दौरान, भक्त अग्नि में विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं और सुख, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. लेकिन क्या होलिका का प्रसाद घर लाना चाहिए?

ऋतु सिंह

Updated : Feb 21, 2026, 07:51 AM IST

Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?

When is Holika Dahan

हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका होती है. इस दिन पूरे देश में रंग और फूल बिखेरे जाते हैं. होली के दिन लोग अपने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे पर रंग और फूल बरसाते हैं. सभी को होली का बेसब्री से इंतजार रहता है. हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन भी मनाया जाता है. होली जलाने के बाद लोग 'होली होली रे होली पुरानाची पोली' के नारे भी लगाते हैं.

रात में होलिका दहन के बाद, अगली सुबह होली खेली जाती है. होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि जीवन के सभी दुख और नकारात्मकता होलिका दहन की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं. होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शुभ रात को किया जाता है. इस समय, होलिका दहन के दौरान, भक्त अग्नि में विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं और सुख, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. जानिए इन अर्पित वस्तुओं को घर लाना सही है या गलत.

होली कब है?
पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा सोमवार, 2 मार्च को शाम 5:55 बजे से शुरू होगी और पूर्णिमा मंगलवार, 3 मार्च को शाम 5:7 बजे समाप्त होगी. इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन मंगलवार, 3 मार्च को और होली 4 मार्च को होगी.

होलिका दहन में कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं?
पूजा के दौरान, नैवेद्य होलिका नामक जलती हुई अग्नि में नारियल, गोबर की गोलियाँ, नई फसलें, गेहूँ, गुलाल चावल, जौ, रोली, चावल, मिठाई, फूल, हल्दी, कपूर और पूरनपोली का अर्पण किया जाता है. बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है.

होलिका दहन में क्या-क्या अर्पण किया जाता है?
होलिका दहन में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं प्रसाद मानी जाती हैं. इसके अलावा, होलिका दहन के अंत में छोड़ी गई अस्थियां भी अत्यंत शुभ मानी जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका की अस्थियों को मंदिर या घर में सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए. इन्हें माथे पर भी लगाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.
 
क्या होलिका दहन का प्रसाद घर लाया जा सकता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन की भेंट घर लाई जा सकती है. गेहूँ, चना, नारियल, मिठाई, नई फसलें, चावल और जौ सभी को मित्रों और परिवार में बाँटना चाहिए. इससे नकारात्मकता दूर होती है.

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
