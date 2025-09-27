Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

हिंदू धर्म में दशहरा के त्योहार का विशेष महत्व है. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस बार दशहरा किस दिन है, चलिए जानें.

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था और सीता को उससे मुक्त कराया था. इस अवसर पर हर साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं. यह त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराया था. इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहा जाता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन कई शुभ योग भी एक साथ आ रहे हैं, जिससे इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ गया है. आइए जानते हैं दशहरा की तिथि और रावण दहन का शुभ मुहूर्त.

दशहरा 2025 कब है?

ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:02 बजे से शुरू होकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 बजे तक रहेगी. इसलिए दशहरा का त्यौहार 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा.



दशहरा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है. इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:05 बजे है, इसलिए रावण दहन उसके बाद ही करना चाहिए.



दशहरा योग और नक्षत्र संयोजन

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष दशहरा पर दिन भर रवि योग रहेगा, जो जीवन में सकारात्मकता लाएगा. इसके अतिरिक्त, 2 अक्टूबर को सुबह 12:34 बजे से रात 11:28 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और उसके बाद धृति योग आएगा. दशहरा तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं, बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे खरीदारी की जा सकती है. कोई व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, या कोई संपत्ति या वाहन खरीदा जा सकता है.

दशहरा का धार्मिक महत्व

दशहरा दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाया जाता है. उत्तर भारत में इस दिन रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया जाता है. दशहरा के दिन हर शहर में रावण, कुंभकरण और रावण के पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं. यह एक बहुत ही शुभ त्योहार है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. महाराष्ट्र में दशहरा पर देवी-देवताओं की पूजा करने की परंपरा है.

