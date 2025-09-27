Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

Durga Puja 2025: मां दुर्गा को विदाई से पहले क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें रस्म की शुरुआत कब

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

Homeधर्म

धर्म

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

हिंदू धर्म में दशहरा के त्योहार का विशेष महत्व है. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस बार दशहरा किस दिन है, चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 27, 2025, 12:56 PM IST

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

दशहरा 2025 कब है?
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था और सीता को उससे मुक्त कराया था. इस अवसर पर हर साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं. यह त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराया था. इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहा जाता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन कई शुभ योग भी एक साथ आ रहे हैं, जिससे इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ गया है. आइए जानते हैं दशहरा की तिथि और रावण दहन का शुभ मुहूर्त.

दशहरा 2025 कब है?
ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:02 बजे से शुरू होकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 बजे तक रहेगी. इसलिए दशहरा का त्यौहार 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा.
 
दशहरा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त 
शास्त्रों के अनुसार, रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है. इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:05 बजे है, इसलिए रावण दहन उसके बाद ही करना चाहिए.
 
दशहरा योग और नक्षत्र संयोजन
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष दशहरा पर दिन भर रवि योग रहेगा, जो जीवन में सकारात्मकता लाएगा. इसके अतिरिक्त, 2 अक्टूबर को सुबह 12:34 बजे से रात 11:28 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और उसके बाद धृति योग आएगा. दशहरा तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं, बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे खरीदारी की जा सकती है. कोई व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, या कोई संपत्ति या वाहन खरीदा जा सकता है.

दशहरा का धार्मिक महत्व 
दशहरा दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाया जाता है. उत्तर भारत में इस दिन रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया जाता है. दशहरा के दिन हर शहर में रावण, कुंभकरण और रावण के पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं. यह एक बहुत ही शुभ त्योहार है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. महाराष्ट्र में दशहरा पर देवी-देवताओं की पूजा करने की परंपरा है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: 'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
Chapped Lips Remedy: फटे होंठ 10 मिनट में हो जाएंगे सॉफ्ट और पिंक, घर में बनाकर रख लें ये लिप बाम
ठंड के कारण फटे होंठ? तो फिर घर पर ही तैयार करें लिप बाम, होंठ हो जाएंगे मुलायम गुलाबी
Rupali Ganguly ने सौतेली बेटी के खिलाफ लिया एक्शन, Anupamaa ने भेजा लीगल नोटिस, जानें वजह
Rupali Ganguly ने सौतेली बेटी के खिलाफ लिया एक्शन, Anupamaa ने भेजा लीगल नोटिस, जानें वजह
UP: कासगंज में मिट्टी खोदने गईं महिलाओं पर टूटा कहर, ढेले के नीचे दबने से 4 की मौत, 20 अभी भी मलबे के नीचे
UP: कासगंज में मिट्टी खोदने गईं महिलाओं पर टूटा कहर, ढेले के नीचे दबने से 4 की मौत, 20 अभी भी मलबे के नीचे
Akhilesh Yadav ने फिर किया दावा, 'जाने वाली है CM Yogi Adityanath की कुर्सी'
Akhilesh Yadav ने फिर किया दावा, 'जाने वाली है CM Yogi Adityanath की कुर्सी'
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम
घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE