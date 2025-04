धर्म

Kashmiri Hindu: कब से हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं? जानिए 5 हजार साल पुराना इतिहास क्या बता रहा है?

What 5K years old history is telling us for kashmiri Hindus? कश्मीर में हिंदू कब से रह रहे हैं और उनका इतिहास क्या कहता है, चलिए जानें.