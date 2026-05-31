कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कब हो रही है शुरू, जानिए कितने पैसे लगेंगे, कौन जा सकता है और कितने दिन लगेंगे?

भगवान शिव के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की शुरुआत 30 जून से होने जा रही है. जून से अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में चयनित श्रद्धालुओं को अलग-अलग बैचों में कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन का अवसर मिलेगा.

क्या आपने कभी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन का सपना देखा है? लाखों श्रद्धालुओं की तरह अगर यह इच्छा आपके मन में भी है, तो 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा आपके लिए बड़ा अवसर हो सकती है. लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा का फैसला सिर्फ आस्था से नहीं होता. इसके लिए मजबूत स्वास्थ्य, सही बजट और लंबी तैयारी की भी जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि आवेदन से पहले पूरी जानकारी जानना बेहद जरूरी है.

क्यों खास मानी जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा?

हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में गिना जाता है. हजारों सालों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर आध्यात्मिक शांति और जीवन के सबसे बड़े धार्मिक अनुभव की तलाश करते रहे हैं. हालांकि यह यात्रा सामान्य तीर्थयात्रा नहीं है. समुद्र तल से 15 हजार से 19 हजार फीट तक की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन मौसम इसे दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण धार्मिक यात्राओं में शामिल करते हैं.

यात्रा कब होगी और चयन कैसे होगा?

कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 30 जून 2026 से होगी से शुरू होकर अगस्त या सितंबर तक चल सकती है.मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम कार्यक्रम तय किया जाता है.यात्रा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक श्रद्धालुओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होता है. इसके बाद कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है.दिलचस्प बात यह है कि हर साल आवेदन करने वालों की संख्या उपलब्ध सीटों से कई गुना अधिक होती है. ऐसे में चयन पूरी तरह भाग्य और पात्रता दोनों पर निर्भर करता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए.

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्वास्थ्य है. ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा के कारण यात्रियों को विस्तृत मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है. हृदय रोग, गंभीर अस्थमा, अनियंत्रित मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं यात्रा में बाधा बन सकती हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आवेदन करने से पहले कम से कम तीन से चार महीने तक नियमित वॉकिंग, सीढ़ियां चढ़ने और कार्डियो एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

कितना खर्च आएगा और कौन सा मार्ग बेहतर है?

कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे बड़ा सवाल खर्च को लेकर होता है. सरकारी मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 2 लाख से 3.5 लाख रुपये तक का बजट रखना पड़ सकता है.

उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से यात्रा अपेक्षाकृत कम खर्चीली मानी जाती है, लेकिन इसमें अधिक पैदल चलना पड़ता है. वहीं सिक्किम के नाथू ला मार्ग में सड़क यात्रा अधिक होने के कारण शारीरिक मेहनत कम होती है, लेकिन खर्च अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है.

यदि कोई निजी एजेंसी के माध्यम से नेपाल होकर हेलीकॉप्टर यात्रा चुनता है, तो कुल खर्च 2.5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये या उससे अधिक भी पहुंच सकता है. यानी यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक बड़ा वित्तीय निर्णय भी है. परिवारों को पहले से बजट बनाकर तैयारी करनी पड़ती है.

कितने दिन लगते हैं और क्या-क्या देखने को मिलता है?

सरकारी मार्ग से यात्रा पूरी करने में आमतौर पर 21 से 25 दिन लग सकते हैं. वहीं हेलीकॉप्टर पैकेज के जरिए यह समय घटकर 10 से 12 दिन तक रह जाता है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, यम द्वार, गौरी कुंड और डोलमा ला दर्रे जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन होते हैं. कई यात्रियों के लिए कैलाश पर्वत की परिक्रमा जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन जाती है.

एक छिपा हुआ पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है

अधिकतर लोग इस यात्रा को केवल धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसका एक मानसिक और व्यक्तिगत पक्ष भी है. कई यात्री बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कई दिनों तक चलना, सीमित सुविधाओं में रहना और प्रकृति के बीच समय बिताना उनके जीवन का नजरिया बदल देता है. यही कारण है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को सिर्फ तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि आत्म-अनुभूति और मानसिक मजबूती की यात्रा भी कहा जाता है.

यात्रा से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

यदि आप 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो अभी से तैयारी शुरू करना समझदारी होगी. पासपोर्ट की वैधता जांच लें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यात्रा के संभावित खर्च का आकलन पहले से कर लें.

विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी शारीरिक तैयारी और सही योजना इस कठिन यात्रा को अपेक्षाकृत आसान बना सकती है. कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आस्था, साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास की परीक्षा है. जो लोग इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन जाती है. इसलिए यदि आप 2026 में जाने की सोच रहे हैं, तो तैयारी अभी से शुरू करना बेहतर होगा.

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