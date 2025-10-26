Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
When are Kartik Purnima and Dev Diwali?: कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है. इस दिन दीपदान करने की परंपरा है. कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस साल देव दिवाली कब है, 4 नवंबर को है या 5 नवंबर को?
देव दीपावली हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. दिवाली के बाद इस दिन को देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवी-देवता शिव की नगरी काशी में गंगा तट पर आते हैं. गंगा में स्नान करने के बाद वे शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाने की परंपरा है. इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदोष काल में काशी में गंगा तट पर दीप जलाने की परंपरा है. देव दिवाली गंगा तट समेत पूरे देश में मनाई जाती है.
मान्यता है कि जो लोग इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं उन्हें सभी दुखों, बीमारियों और दर्द से मुक्ति मिलती है. भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस समय देव दीपावली का शुभ मुहूर्त केवल 2:35 है. जानें देव दीपावली कब और किस तारीख को मनाई जाती है, देव दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है और कितने दीपक जलाने चाहिए.
देव दिवाली की सही तारीख क्या है?
पंचांग के अनुसार देव दीपावली के लिए आवश्यक कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात्रि 10:36 बजे से अगले दिन बुधवार, 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे तक रहेगी. अतः प्रदोष काल एवं उगती तिथि के अनुसार देव दीपावली 5 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी.
देव दिवाली शुभ मुहूर्त
देव दिवाली, 5 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:44 बजे तक रहेगा. उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. गोधूलि बेला शाम 5:33 से 5:59 बजे तक है, जबकि संध्याकाल 5:33 से 6:51 बजे तक रहेगा.
दीपावली पर दीपक जलाने का शुभ समय
देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाए जाएंगे. देव दीपावली के प्रदोष काल में दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से 7:50 बजे तक है और उस दिन देव दीपावली का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा.
दीपदान देव दीपावली पर कहां करना चाहिए?
1. मंदिर में दीपदान करें.
2. विद्वान ब्राह्मण के घर में दीपदान करें.
3. नदी के किनारे या नदी में दीपदान करें.
4. निर्जन स्थान पर या जमीन पर (खेत में) दीपदान करें.
कितने दीप दान करने चाहिए?
दिवाली पर नदी के किनारे 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाएँ. आप चाहें तो और भी दीपक जला सकते हैं.
देव दीपावली का महत्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था. देवी-देवता और मनुष्य सभी दुखी थे. उसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया और तीनों लोकों में सुख-समृद्धि का संचार हुआ. उस दिन देवी-देवता काशी में गंगा तट पर एकत्रित हुए. उन्होंने गंगा स्नान किया, प्रदोष काल में शिव की पूजा की और दीप जलाए. यह पर्व देव दीपावली के रूप में लोकप्रिय हुआ. आजकल काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है.
