FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Homeधर्म

धर्म

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

When are Kartik Purnima and Dev Diwali?: कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है. इस दिन दीपदान करने की परंपरा है. कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस साल देव दिवाली कब है, 4 नवंबर को है या 5 नवंबर को?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 26, 2025, 09:46 AM IST

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

 किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देव दीपावली हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. दिवाली के बाद इस दिन को देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवी-देवता शिव की नगरी काशी में गंगा तट पर आते हैं. गंगा में स्नान करने के बाद वे शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाने की परंपरा है. इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदोष काल में काशी में गंगा तट पर दीप जलाने की परंपरा है. देव दिवाली गंगा तट समेत पूरे देश में मनाई जाती है.

When are Kartik Purnima and Dev Diwali?

मान्यता है कि जो लोग इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं उन्हें सभी दुखों, बीमारियों और दर्द से मुक्ति मिलती है. भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस समय देव दीपावली का शुभ मुहूर्त केवल 2:35 है. जानें देव दीपावली कब और किस तारीख को मनाई जाती है, देव दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है और कितने दीपक जलाने चाहिए. 

देव दिवाली की सही तारीख क्या है?
पंचांग के अनुसार देव दीपावली के लिए आवश्यक कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात्रि 10:36 बजे से अगले दिन बुधवार, 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे तक रहेगी. अतः प्रदोष काल एवं उगती तिथि के अनुसार देव दीपावली 5 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी. 

When are Kartik Purnima and Dev Diwali?

देव दिवाली शुभ मुहूर्त
देव दिवाली, 5 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:44 बजे तक रहेगा. उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. गोधूलि बेला शाम 5:33 से 5:59 बजे तक है, जबकि संध्याकाल 5:33 से 6:51 बजे तक रहेगा.

दीपावली पर दीपक जलाने का शुभ समय
देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाए जाएंगे. देव दीपावली के प्रदोष काल में दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से 7:50 बजे तक है और उस दिन देव दीपावली का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा.

When are Kartik Purnima and Dev Diwali?

दीपदान देव दीपावली पर कहां करना चाहिए?
1. मंदिर में दीपदान करें.
2. विद्वान ब्राह्मण के घर में दीपदान करें.
3. नदी के किनारे या नदी में दीपदान करें.
4. निर्जन स्थान पर या जमीन पर (खेत में) दीपदान करें.


 When are Kartik Purnima and Dev Diwali?

कितने दीप दान करने चाहिए?
दिवाली पर नदी के किनारे 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाएँ. आप चाहें तो और भी दीपक जला सकते हैं.

देव दीपावली का महत्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था. देवी-देवता और मनुष्य सभी दुखी थे. उसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया और तीनों लोकों में सुख-समृद्धि का संचार हुआ. उस दिन देवी-देवता काशी में गंगा तट पर एकत्रित हुए. उन्होंने गंगा स्नान किया, प्रदोष काल में शिव की पूजा की और दीप जलाए. यह पर्व देव दीपावली के रूप में लोकप्रिय हुआ. आजकल काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE