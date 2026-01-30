FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

200 करोड़ का लालच और करोड़ों की चपत! जानें कैसे भोजपुरी एक्ट्रेस ने व्यापारी को बनाया अपनी ठगी का शिकार

क्या आखिरकार स्वर्ग मिल गया है? हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने स्वर्ग का स्थान और पृथ्वी से दूरी भी बता दी  

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

धर्म

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध

कहते हैं कान्हां की बंसी को सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कृष्ण को किसने बांसुरी दी थी और उस बंसी का नाम क्या था. यही नहीं ये बांसुरी बनी किस चीज से थी. चलिए कान्हा की बांसुरी से जुड़ी कुछ रोचक बाते जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 30, 2026, 11:42 AM IST

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध

भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी बांसुरी दोनों ही प्रसिद्ध रही है. कहा जाता था कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो उसकी धुन सुनकर गोपियां उनतक खिंची चली आती थीं और लोग मग्न होकर नांचने लगते थे. शास्त्रों और लोककथाओं में कहा गया है कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे, तब समय थम सा जाता था और प्रकृति भी उनकी धुन में लीन हो जाती थी. यह बांसुरी व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार को रिक्त कर ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनती है. 

भारतीय संस्कृति में यह बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संवाद का प्रतीक मानी जाती है. लेकिन क्या आप भगवान कृष्ण की बंसी से जुड़ी ये बातें  जानते हैं.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?

क्या था कृष्ण की बांसुरी का असली नाम?

पुराणों और परंपराओं में कृष्ण की कई बांसुरियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जिस नाम का वर्णन मिलता है, वह है मंदाकिनी वंशी. मान्यता है कि यह वही बांसुरी थी, जिसकी धुन केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती थी. “मंदाकिनी” शब्द स्वयं में दिव्यता और स्वर्गीय प्रवाह का संकेत देता है, जैसे आकाशगंगा में बहती कोई अलौकिक धारा.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?

शास्त्रों में वर्णित कृष्ण की अन्य बांसुरियां

कुछ ग्रंथों और कथाओं में कृष्ण की विभिन्न बांसुरियों का उल्लेख मिलता है, जिनका प्रयोग अलग-अलग भाव जगाने के लिए किया जाता था जैसे-

भुवनमोहिनी: जो समस्त लोकों को मोहित कर दे

सरला: कोमल और करुण रस से भरपूर

महानंदा: जिसकी ध्वनि दूर-दूर तक जाती थी

मदनजंकृति: छह छिद्रों वाली रागात्मक वंशी

इन सभी में मंदाकिनी को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?

शिव का उपहार और दिव्य निर्माण की कथा

कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के समय सभी देवता उन्हें उपहार देने आए. भगवान शिव ने समझा कि कृष्ण का सच्चा स्वभाव संगीत और मौन के बीच बसता है. इसी भाव से उन्होंने एक ऐसी बांसुरी देने का निर्णय लिया, जो साधारण न हो, बल्कि दिव्य ऊर्जा से युक्त हो.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?
 
 ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनी दिव्यता

पौराणिक कथा के अनुसार, यह बांसुरी ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनी थी—वही अस्थियाँ जिनसे वज्र का निर्माण हुआ था. इसका अर्थ यह था कि त्याग, तपस्या और बलिदान की ऊर्जा इस वंशी में समाहित थी. यही कारण है कि इसकी ध्वनि केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चेतना का जागरण करती थी.

Lord Krishna standing on the banks of Yamuna at dusk, playing flute, cosmic glow around, peacocks and cows listening, spiritual aura, Indian mythological art

 जब बांसुरी बजी और संसार ठहर गया

मान्यता है कि जब कृष्ण ने पहली बार मंदाकिनी वंशी बजाई, तो गोकुल में अद्भुत शांति छा गई. गायें रुक गईं, नदियाँ स्थिर हो गईं और गोपियाँ सुध-बुध खो बैठीं. यह ध्वनि व्यक्ति को उसकी सांसारिक पहचान से निकालकर आत्मिक सत्य की ओर ले जाती थी.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?

बांसुरी का आध्यात्मिक संदेश

कृष्ण की बांसुरी यह सिखाती है कि स्वयं को रिक्त करो, तभी ईश्वर की ध्वनि बह सकती है. बांसुरी स्वयं कुछ नहीं बोलती, वह तभी गूंजती है जब उसमें से सांस प्रवाहित होती है. यही जीवन का संदेश है कि अहंकार त्यागो, प्रेम को स्थान दो.

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था?

माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी करती हैं बांसुरी

तनावपूर्ण समय में कृष्ण की बांसुरी का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है. माइंडफुलनेस, साउंड हीलिंग और मेडिटेशन में ‘फ्लूट फ्रीक्वेंसी’ का उपयोग इसी अवधारणा से जुड़ता है. आने वाले समय में आध्यात्मिक संगीत और चेतना-आधारित जीवनशैली में कृष्ण की वंशी एक प्रेरक प्रतीक बनी रहेगी. कृष्ण की बांसुरी केवल एक पौराणिक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है. मंदाकिनी वंशी हमें सिखाती है कि जब मन खाली होता है, तभी ईश्वर बोलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

