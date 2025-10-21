दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर
Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि को तिव्र ओर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूर कराएं इन मंत्रों का जाप, बच्चा करेगा टॉप
Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI
Blood Sugar : हाई ब्लड शुगर में दवा जैसे हैं ये फूड्स, डायबिटीज कंट्रोल करने का ये है नेचुरल तरीका
Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन
'मी नो पॉज मी प्ले' के जरिये भारत में पहली बार बड़े पर्दे पर आएगा मेनोपॉज जैसा विषय
दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें? जान लें इन्हें निस्तारित करने का ये धार्मिक नियम
दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग से छाई गहरी धुंध, हवा हुई और जहरीली, आईएमडी की और गिरावट की चेतावनी
दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम
धर्म
दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करना चाहिए आपको पता है? जले दीयों को सही तरीके से निस्तारित करना चाहिए वरना घर में सुख-शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है. चलिए जानें दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें?
दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. पांच दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी स्वयं रात्रि में पृथ्वी पर आती हैं और हर घर का भ्रमण करती हैं. साथ ही लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी देती हैं. इसलिए लोग इस दौरान देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं. दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें ? अगर इन दीयों को फेंक दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल मन में आते रहते हैं. दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें?
दिवाली के उपाय करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इसलिए दिवाली के बाद घर में पाँच दिवाली के दीये रखें और बचे हुए दीये बच्चों में बाँट दें. इस उपाय को करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है और व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर होते हैं.
बहते पानी में प्रवाहित कर दें
दिवाली के बाद जलते हुए दीयों को नदी या बहते पानी में छोड़ दें. ज़्यादातर लोग अपने घरों में बहुत सारे दीये रखते हैं, जो गलत है. क्योंकि पुराने दीये घर में नकारात्मकता बढ़ाते हैं. इससे घर की सुख-शांति छिन सकती है. इसलिए दिवाली के बाद दीयों को नदी में विसर्जित कर देना चाहिए.
घर में छुपाकर रखें
दिवाली पर जलाए गए दीयों को ज़्यादातर लोग नदी में विसर्जित नहीं कर पाते. अगर ऐसा है, तो उन्हें घर में छिपाकर रखें, लोगों की नज़रों से दूर. कहा जाता है कि दीये जलाने के बाद घर से बाहर निकलना शुभ नहीं होता. ज़्यादातर लोग दीवालियों और शोकाकुल लोगों के दीये विसर्जित नहीं कर पाते. कृपया कपड़े को जितना हो सके नीचे रखें, लोगों की नज़रों से दूर. कहा जाता है कि दीये जलाने के बाद घर से बाहर निकलना शुभ नहीं होता.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से