पाकिस्तान-अफगानिस्तान में युद्धविराम पर बनी सहमति, कतर में हुई वार्ता के बाद तनाव कम होने के संकेत

Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर आज क्या करें, क्या नहीं, यहां पढ़ें छोटी दिवाली की पूजा का शुभ योग 

Bihar Election 2025: पीएम मोदी इस दिन से शुरू करेंगे बिहार में चुनावी कैंपेन, ताबड़तोड़ रैलियों से NDA प्रत्याशियों के लिए साधेंगे वोटर

दीवाली पर टेस्टी डिश और मिठाइयां खाने से वजन बढ़ने की है चिंता? फॉलो करें पंकज त्रिपाठी के फेस्टिव सीजन का फिटनेस मंत्र

'दीये और मोमबत्तियों पर क्यों खर्च करना है...', दिवाली से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से गरमाई सियासत

Diwali Muhurat Trading 2025: शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी? जानें 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय क्या है

Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

Rashifal 19 October 2025: आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

धर्म

Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर आज क्या करें, क्या नहीं, यहां पढ़ें छोटी दिवाली की पूजा का शुभ योग 

आज रविवार 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है और आज के दिन क्या-क्या करना चाहिए और किस विधि से पूजा करना चाहिए चलिए पूरी डिटेल में जानें.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 19, 2025, 07:45 AM IST

Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर आज क्या करें, क्या नहीं, यहां पढ़ें छोटी दिवाली की पूजा का शुभ योग 

नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी और दुष्ट राक्षस नरकासुर का वध किया था और सोलह हज़ार एक सौ कन्याओं को नरकासुर के कारागार से मुक्त कराया था.यह पर्व विजय का प्रतीक है. राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में तेल स्नान किया था.इसलिए इस दिन तेल स्नान करना चाहिए.

नरक चतुर्दशी कब से कब तक रहेगी

चतुर्दशी तिथि आरंभ: 19 अक्टूबर 2025, दोपहर 01:51 बजे.
चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी: 20 अक्टूबर 2025, दोपहर 03:44 बजे.

19 अक्टूबर पूजा का शुभ मुहूर्त:
शाम 05:47 बजे से रात 08:57 बजे तक.

पूजा गोधूलि मुहूर्त:
05:58 से 06:23 अपराह्न तक.

पूजा निशीथ काल मुहूर्त
रात्रि 11:41 से रात्रि 12:31 तक.
प्रपत्र चौदह अभ्यंग स्नान मुहूर्त 
20 अक्टूबर 2025 को 05:09 से 06:25 तक.
 
नरक चतुर्दशी पर शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन
अमृत ​​सिद्धि योग: शाम 5:49 बजे से अगले दिन सुबह 6:25 बजे तक.
 
नरक चतुर्दशी का महत्व

नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है. इसका विशेष महत्व निम्नलिखित है:

बुराई पर अच्छाई की जीत: पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था और सोलह हज़ार एक सौ कन्याओं को नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था. इसलिए, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है.
पापों से मुक्ति: ऐसा माना जाता है कि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी की सुबह स्नान और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह नैतिक रूप से शुद्ध हो जाता है.
घर में सुख-समृद्धि: इस दिन धार्मिक रूप से पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली आती है.
आध्यात्मिक शुद्धि: नरक चतुर्दशी आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करती है. इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और दान-पुण्य मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करते हैं.
इस प्रकार, नरक चतुर्दशी का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह जीवन में नैतिकता, पवित्रता और समृद्धि भी लाती है.
 
नरक चतुर्दशी कैसे मनायें?

स्नान और शुद्धि: सुबह सूर्योदय से पहले गर्म तेल से स्नान करें. इसे "नरक मुक्ति स्नान" कहते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं.
घर की सफ़ाई: घर और आँगन के हर कोने की सफ़ाई करें. प्रवेश द्वार को तुलसी के पौधों, हल्दी और केसर से सजाएँ.
दीपक जलाएं: अंधकार और बुराई से मुक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे घर में छोटे दीपक जलाएं.
भोग और दान: इस दिन प्रसाद के रूप में मिठाई, फल और पंचामृत तैयार करें और जरूरतमंदों को दान करें.
 
नरक चतुर्दशी पूजा सामग्री सूची: 

  1. दीपक और घी या तेल
  2. हल्दी, केसर और रोली
  3. फूल और चावल के दाने
  4. पानी का बर्तन
  5. मिठाई, फल और पंचामृत
  6. भगवान कृष्ण या देवी काली की मूर्ति या चित्र
  7. अगरबत्ती
  8. कलश

नरक चतुर्दशी पूजा विधि: 

  1. प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करें. तेल लगाकर स्नान करना अनिवार्य है.
  2. पूजा स्थल को साफ करें और वहां लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.
  3. भगवान कृष्ण या देवी काली की मूर्ति/चित्र स्थापित करें.
  4. हल्दी, केसर, चावल और फूल चढ़ाएं.
  5. घर में दीपक जलाएं और धूपबत्ती जलाएं.
  6. नैवेद्य (मिठाई, फल और पंचामृत) तैयार करें और देवताओं को अर्पित करें.
  7. इस दिन देवताओं को दान देना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करें.
  8. पूजा के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित करें.
  9. इस प्रकार नरक चतुर्दशी मनाने से नरकासुर के पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है.

नरक चतुर्दशी पूजा के लाभ

  1. सभी पापों और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है.
  2. जीवन में सुख, समृद्धि और धन बढ़ता है.
  3. घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.
  4. भगवान कृष्ण और देवी काली के आशीर्वाद से भय, परेशानियां और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं.
  5. परिवार में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है.

 
नरक चतुर्दशी पर क्या करें?

  1. सूर्योदय से पहले तेल स्नान करें.
  2. घर, आँगन और पूजा स्थल को साफ करें.
  3. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और हल्दी व केसर का तिलक लगाएं.
  4. भगवान कृष्ण या देवी काली की पूजा निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार की जानी चाहिए.
  5. मिठाई, फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए.
  6. जरूरतमंदों को दान दें.

 
नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए?

  1. इस दिन झगड़े या बहस से बचें.
  2. घर और पूजा स्थल को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए.
  3. आलोचना करने, गलत व्याख्या करने या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचें.
  4. आलस्य और नींद में ज्यादा समय न बिताएं.
  5. गलत या अनैतिक कार्यों में शामिल न हों.

 
नरक चतुर्दशी पर स्नान और पूजा के महत्वपूर्ण लाभ

  1. इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर, शरीर पर तेल लगाकर, चिरचिड़ी के पत्तों वाले जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे पाप कम होते हैं और सुंदरता व लावण्य की प्राप्ति होती है.
  2. इस दिन स्नान के बाद जीवनसाथी के साथ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे सभी पापों का नाश होता है.
  3. शास्त्रों के अनुसार, जो लोग इस पर्व पर दीपदान करते हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन धन और समृद्धि से भर जाता है.
  4. नरक चतुर्दशी पर देवी काली की पूजा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन काली की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं.
  5. इस दिन कई स्थानों पर भगवान यम की पूजा की जाती है तथा अकाल मृत्यु से सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

