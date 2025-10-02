Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

Homeधर्म

धर्म

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

दशहरा या विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. चलिए आज इस पावन पर्व पर जान लें कब जलेगा रावण और शस्त्र पूजा से लेकर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 02, 2025, 11:09 AM IST

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दशहरे के दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया था. यही कारण है कि दशहरा केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि धर्म और विजय का प्रतीक भी माना जाता है.

इस दिन पूरे देश में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है. इसके अलावा मां दुर्गा, भगवान श्रीराम और शस्त्रों की पूजा का भी विशेष महत्व है. नवरात्रि के नौ दिनों के उपवास और साधना के बाद दशमी तिथि का आगमन होता है, और यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है.

कब से लगी है दशमी और कब तक रहेगी

इस वर्ष, 2025 में दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 बजे से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 बजे तक रहेगी. इस आधार पर, दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

दशहरा 2025 के विशेष मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त: 04:53 AM – 05:41 AM

प्रातः संध्या: 05:17 AM – 06:29 AM

अभिजीत मुहूर्त: 12:04 PM – 12:51 PM

विजय मुहूर्त: 02:27 PM – 03:15 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:26 PM – 06:50 PM

दशहरा पूजन और शस्त्र पूजन का समय:

पूजन मुहूर्त: 02:09 PM – 02:56 PM

शस्त्र पूजन मुहूर्त: 01:21 PM – 03:44 PM

वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त: 10:41 AM – 01:39 PM

रावण दहन का मुहूर्त:

हिंदू परंपरा के अनुसार रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है. इस वर्ष, 2 अक्टूबर को सूर्यास्त 06:05 PM पर होगा. इसके बाद से रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा. शाम के समय पुतले जलाकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं.

दशहरा केवल रावण दहन का पर्व ही नहीं, बल्कि पूजा-अर्चना का भी दिन है. इस दिन मां दुर्गा, भगवान श्रीराम और शस्त्रों की पूजा करने से साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए, यह पर्व न केवल आनंद का, बल्कि आध्यात्मिक महत्व का भी पर्व है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi: भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी 
भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Bihar: AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद
Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE