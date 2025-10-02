Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

दशहरा या विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. चलिए आज इस पावन पर्व पर जान लें कब जलेगा रावण और शस्त्र पूजा से लेकर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Add DNA as a Preferred Source

दशहरे के दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया था. यही कारण है कि दशहरा केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि धर्म और विजय का प्रतीक भी माना जाता है.

इस दिन पूरे देश में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है. इसके अलावा मां दुर्गा, भगवान श्रीराम और शस्त्रों की पूजा का भी विशेष महत्व है. नवरात्रि के नौ दिनों के उपवास और साधना के बाद दशमी तिथि का आगमन होता है, और यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है.

कब से लगी है दशमी और कब तक रहेगी

इस वर्ष, 2025 में दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 बजे से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 बजे तक रहेगी. इस आधार पर, दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

दशहरा 2025 के विशेष मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त: 04:53 AM – 05:41 AM

प्रातः संध्या: 05:17 AM – 06:29 AM

अभिजीत मुहूर्त: 12:04 PM – 12:51 PM

विजय मुहूर्त: 02:27 PM – 03:15 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:26 PM – 06:50 PM

दशहरा पूजन और शस्त्र पूजन का समय:

पूजन मुहूर्त: 02:09 PM – 02:56 PM

शस्त्र पूजन मुहूर्त: 01:21 PM – 03:44 PM

वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त: 10:41 AM – 01:39 PM

रावण दहन का मुहूर्त:

हिंदू परंपरा के अनुसार रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है. इस वर्ष, 2 अक्टूबर को सूर्यास्त 06:05 PM पर होगा. इसके बाद से रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा. शाम के समय पुतले जलाकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं.

दशहरा केवल रावण दहन का पर्व ही नहीं, बल्कि पूजा-अर्चना का भी दिन है. इस दिन मां दुर्गा, भगवान श्रीराम और शस्त्रों की पूजा करने से साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए, यह पर्व न केवल आनंद का, बल्कि आध्यात्मिक महत्व का भी पर्व है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से