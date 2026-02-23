पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल

अक्सर आप पत्नी को खुद के कमजोर समझ कर अपना गुस्सा उसपर निकाल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस करतूत की सजा क्या है? अगर आप अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या उसके कष्ट देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि इसकी सजा जो तय है वह सुन लें तो शायद कभी ये गलती आप नहीं करेंगे.

Punishment for a husband who commits adultery: पति -पत्नी का रिश्ता प्यार-सम्मान और विश्वास पर टिका होता है लेकिन अकसर पुरुष कई बार अपने अहम, अहंकार के चलते महिलाओं को खुद के कमजोर और कम आंकते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं. अक्सर पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं या उसके शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं. लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होता कि उनकी हर एक गलत व्यवहार का हिसाब हो रहा होता है और इसकी सजा भी. जी हां गरुण पुराण में ऐसे पतियों के लिए गंभीर दंड के बारे में बताया गया है.

गरुड़ पुराण में विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद का वर्णन है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विष्णु ने राजा गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया. गरुड़ पुराण में परलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग का वर्णन है. इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल क्या मिलते हैं.



गरुड़ पुराण में पति-पत्नी के रिश्ते के महत्व का भी उल्लेख है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है या हर बात पर उसे गाली देता है, उसे मृत्यु के बाद भयानक यातनाएँ सहनी पड़ेंगी. गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुरुष को मृत्यु के बाद इन सभी दंडों का सामना करना पड़ेगा.



1. पत्नी पर अत्याचार करने वाले पुरुष का दंड:

गरुड़ पुराण के सातवें अध्याय में वर्णित है कि पत्नी पर अत्याचार करने वाले पति को मृत्यु के बाद सीधे 'रौरव नरक' भेजा जाता है. यह भयानक नरक 'रुरु' नामक अत्यंत विषैले और क्रूर सर्पों से भरा हुआ है. ये विषैले सर्प पत्नी पर अत्याचार करने वाले पति को लगातार काटते रहते हैं. यह दंड पत्नी पर किए गए मानसिक और शारीरिक अत्याचार का परिणाम है. वहाँ वह अपनी पत्नी पर किए गए अत्याचारों को याद करके आँसू बहाता है.



2. पत्नी को धोखा देने वाले पति का दंड:

गरुड़ पुराण के दसवें अध्याय में इस बारे में जानकारी दी गई है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है या उसके साथ विश्वासघात करता है, उसे मृत्यु के बाद कठोर दंड भुगतना पड़ता है. विवाह के बाद विवाहेतर संबंध रखने वाले पुरुष को मृत्यु के बाद कुंभिणीपाक नामक भयानक नरक में भेजा जाता है. इस भयानक नरक में उसे समय-समय पर अत्यंत पीड़ादायक यातनाएँ सहनी पड़ती हैं. यह पीड़ा पत्नी द्वारा झेली गई विश्वासघात की पीड़ा से दस गुना अधिक होती है.



3. पत्नी की भावनाओं का अनादर करने वाले पति का दंड:

प्रत्येक पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करे. जो पति अपनी पत्नी की भावनाओं को अनदेखा करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और उसे कोई भी काम करने के लिए मजबूर करता है, वह गंभीर पाप का दोषी है . ऐसा व्यक्ति न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी कष्ट भोगता है. यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं को पूरा करने में असमर्थ भी हो, तो भी प्रत्येक पति का यह कर्तव्य है कि वह कम से कम उसे सम्मान दे.



4. पत्नी का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है?

पत्नी का सम्मान करना केवल एक सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि पारिवारिक सुख और स्थिरता का आधार भी है. पत्नी अपने परिवार को संतुलन, सुख और आपसी समझ प्रदान करती है. जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, तो उनका रिश्ता मजबूत होता है, पति का आत्मविश्वास बढ़ता है और घर में सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनता है.



पत्नी का सम्मान करना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना प्रत्येक पति का प्राथमिक कर्तव्य है. शास्त्रों में भी यह उल्लेख है कि धन और समृद्धि हमेशा उन घरों में निवास करती है जहाँ पत्नी का सम्मान किया जाता है. पति को हमेशा अपनी पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. उसे उसे सुख और शांति प्रदान करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

