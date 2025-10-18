Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ समय क्या है आज? जान लें कब खरीदें सोना-चांदी या बर्तन

धनतेरस पर सोना, चांदी या अन्य धातु के बने बर्तन आदि खरीदने से धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. अगर आप भी इस साल धनतेरस पर सोना, चांदी आदि खरीदने जा रहे हैं, तो आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है?

धनतेरस 2025 सोना खरीदने का मुहूर्त: धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाता है. धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है. धनतेरस की शाम को माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है. जिससे धन और वैभव में वृद्धि होती है. इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, सुख-समृद्धि आती है. इसी वजह से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी या उससे बने आभूषण खरीदने से धन में वृद्धि होती है. अगर आप भी इस साल धनतेरस पर सोना, चांदी आदि खरीदने जा रहे हैं तो आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है?

धनतेरस शुभ मुहूर्त

धनतेरस त्रयोदशी तिथि आरंभ: शनिवार, 18 अक्टूबर, दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से

धनतेरस की त्रयोदशी तिथि का समापन: 19 अक्टूबर, रविवार, दोपहर 01 बजकर 51 मिनट तक

धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 7.16 बजे से रात 8.20 बजे तक

धनतेरस प्रदोष काल: शाम 5.48 बजे से रात 8.20 बजे तक



धनतेरस पर सोना-चांदी या बर्तन आदि खरीदने का सबसे अच्छा समय

इस साल धनतेरस पर सोना-चांदी या बर्तन आदि खरीदने का शुभ मुहूर्त 18 घंटे 6 मिनट का है. आप धनतेरस पर दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से सोना खरीद सकते हैं. सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 24 मिनट से शुरू होगा.



धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

चर-सामान्य मुहूर्त: दोपहर 12.06 बजे से 1.32 बजे तक

लाभ-समृद्धि मुहूर्त: दोपहर 1.32 बजे से 2.57 बजे तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: दोपहर 2.57 बजे से शाम 4.23 बजे तक

लाभ-समृद्धि मुहूर्त: शाम 5.48 से 7.23 बजे तक

शुभ समय: रात्रि 8.57 से 10.32 बजे तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: रात 10.32 बजे से देर रात 12.06 बजे तक

चर-सामान्य मुहूर्त: रात्रि 12.06 से मध्य रात्रि 01.41 तक

लाभ-समृद्धि मुहूर्त: 19 अक्टूबर सुबह: 4.50 से 6.24 तक



धनतेरस के दूसरे दिन सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय

धनतेरस के दूसरे दिन यानी 19 अक्टूबर को धन त्रयोदशी तिथि भी है. ऐसे में इस दिन सुबह 06:24 बजे से दोपहर 01:51 बजे तक सोना खरीदा जा सकेगा.

धन त्रयोदशी पर सोना खरीदने का शुभ समय

चर-सामान्य मुहूर्त: सुबह 7.50 से 9.15 बजे तक

लाभ-समृद्धि मुहूर्त: सुबह 9.15 से 10.40 बजे तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: सुबह 10.40 से दोपहर 12.06 तक

