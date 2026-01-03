FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

अब तक कई स्थानों, शहरों और स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं. हर स्थान के नाम के पीछे कोई न कोई इतिहास और अर्थ छिपा होता है. अब वीरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग उठ रही है. द्वारका का अर्थ कृष्ण होता है. तो वीरार का कृष्ण के द्वारका से क्या संबंध है? यह प्रश्न उठता है.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 03, 2026, 12:34 PM IST

Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

What is the connection between Virar and Krishna's Dwarka?

वीरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग उठ रही है. द्वारका को भगवान कृष्ण का नगर माना जाता है, जिसकी स्थापना और शासन कृष्ण ने ही किया था. लेकिन फिर वीरार का द्वारका से क्या संबंध है कि इसका नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग उठ रही है?  

ऐसा माना जाता है कि महाभारत के लगभग 36 वर्ष बाद यादव युद्ध के बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था. गुजरात के निकट समुद्र में एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, जिन्हें द्वारका माना जाता है. आज यह हिंदू धर्म के सात पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है. इसे मोक्षपुरी या द्वारमती के नाम से भी जाना जाता है.  

आज यहां द्वारकाधीश मंदिर या जगत मंदिर, रुक्मिणी मंदिर और बेट द्वारका जैसे कई धार्मिक स्थल हैं. द्वारकाधीश मंदिर मुख्य मंदिर है, जो पांच मंजिला है और 60 स्तंभों पर टिका हुआ है और हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.  

गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर, विरार में भगवान कृष्ण को समर्पित एक द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है. यह गुजरात के मूल मंदिर की प्रतिकृति है. इस मंदिर का उद्घाटन नवंबर 2025 में हुआ था.  

मूल द्वारका मंदिर की तरह, यह मंदिर भी प्राकृतिक पत्थरों से बना है, जिसमें एक भव्य गोपुरम (प्रवेश द्वार) और नागर शैली की वास्तुकला है. भगवान कृष्ण की भव्य प्रतिमा कृष्णाशिला नामक विशेष काले पत्थर से बनी है, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा है. 
 
द्वारकाधीश मंदिर के प्रवेश द्वार के पास 56 सीढ़ियाँ हैं, जो मंदिर की परंपरा का प्रतीक हैं. मंदिर के शीर्ष पर 52 गज का ध्वजदंड है, जो मूल मंदिर के ध्वजदंड के समान है और इसे दिन में चार बार बदला जाता है.  

यह मंदिर पूर्वी शिरगांव (खारदी) के विरार में स्थित है और थोड़े ही समय में एक शांत और सुंदर धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है. यहां नियमित रूप से आरती, पूजा और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है और इसके बाद ही विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश रखने की मांग उठ रही है. 

