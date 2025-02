धर्म

Mahashivratri 2025: शिवजी पर प्रसाद चढ़ाने और खाने के क्या नियम हैं? कौन से शिवलिंग पर चढ़ा भोग खा सकते हैं

Which Prasad of Lord Shiva should be eaten? : यदि कोई भगवान शिव को अर्पित भोग प्रसाद ग्रहण करना चाहता है तो उसे कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सीधे प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.