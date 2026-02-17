शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?

हिंदू विवाह के 7 वचन होते हैं ये तो आप जानते होंगे लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसमें से कितने वचन लड़की और कितने लड़के के लिए होते हैं. यही नहीं क्यों लड़कियों को वचन के दौरान मौखिक स्वीकृति नहीं देना होता है.

What are the 7 vows of Hindu marriage

हिंदू धर्म में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार माना जाता है. विवाह के दौरान अग्नि के सात फेरे और सात वचन लिए जाते हैं, जिन्हें सप्तपदी और सप्तवचन कहा जाता है. इन वचनों का उद्देश्य पति-पत्नी को जीवनभर के लिए एक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बंधन में बांधना होता है.

लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है क्या ये 7 वचन सिर्फ लड़की के लिए होते हैं?

या लड़के के लिए भी उतने ही वचन होते हैं? तो चलिए जानें हिंदू विवाह में सप्तपदी और सप्तवचन का महत्व और 7 वचनों का मतलब, और क्यों लड़कियों को वचन के दौरान लड़का तो वचन के लिए हामी भरता है और लड़की को चुप रहना होता है.

वेदों और धर्मग्रंथों के अनुसार, जब वर-वधू अग्नि के चारों ओर सात कदम चलते हैं, तो वे सात अलग-अलग जीवन मूल्यों की शपथ लेते हैं.इन वचनों के बाद ही विवाह पूर्ण और पवित्र माना जाता है. सप्तपदी का अर्थ है जीवन के सात पहलुओं में साथ चलने का संकल्प.

हिंदू विवाह के 7 वचन

पहला वचन – अन्न और पोषण का

अर्थ:

पति वचन देता है कि वह परिवार का पालन-पोषण करेगा, और पत्नी भोजन व गृहस्थ जीवन को संभालेगी. यह वचन आर्थिक जिम्मेदारी और गृहस्थ संतुलन का प्रतीक है.

दूसरा वचन – स्वास्थ्य और शक्ति का

अर्थ:

पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने का संकल्प लेते हैं. यह वचन जीवन में सहयोग और देखभाल का प्रतीक है.

तीसरा वचन – समृद्धि और धन का

अर्थ:

पति पत्नी को धन, सुख और सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है, और पत्नी गृहस्थी को संतुलित रखने का संकल्प लेती है.यह वचन आर्थिक साझेदारी का संकेत है.

चौथा वचन – सुख-दुख में साथ

अर्थ:

दोनों जीवन के हर सुख और दुख में साथ रहने की शपथ लेते हैं. यह विवाह की सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक नींव है.

पांचवां वचन – संतान और परिवार

अर्थ:

दोनों संतानोत्पत्ति, पालन-पोषण और परिवार की जिम्मेदारी साझा करने का संकल्प लेते हैं. यह वचन पीढ़ी और वंश परंपरा का प्रतीक है.

छठा वचन – दीर्घायु और सम्मान

अर्थ:

पति-पत्नी एक-दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करने का वचन देते हैं. यह वचन सम्मान और जीवनसाथी की गरिमा को दर्शाता है.

सातवां वचन – प्रेम और मित्रता का

अर्थ:

दोनों जीवनभर मित्र, प्रेमी और साथी बने रहने का संकल्प लेते हैं. यह वचन विवाह को सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि दोस्ती में बदल देता है.

कितने वचन लड़की के लिए और कितने लड़के के लिए होते हैं?

हिंदू धर्म में 7 वचन सिर्फ लड़की के लिए नहीं होते. ये सातों वचन दोनों पति और पत्नी के लिए समान रूप से लागू होते हैं. धार्मिक दृष्टि से वर और वधू दोनों अग्नि के सामने समान शपथ लेते हैं. दोनों को समान जिम्मेदारी और धर्म निभाना होता है. वहीं सामाजिक दृष्टि से विवाह साझेदारी (Partnership) है, अधीनता नहीं. दोनों के कर्तव्य समान हैं, बस भूमिकाएँ अलग-अलग हो सकती हैं.

क्यों लड़कियों से विवाह में वचन के समय हामी नहीं भरवाते?

धार्मिक आधार पर लड़का और लड़की दोनों को वचन लेते समय हामी भरनी होती हैं. जितनी लड़के की हामी जरूरी होती है उतनी ही लड़की भी लेकिन समाज में पितृसत्ता के चलते लोगों ने ऐसा नियम बना दिया कि लड़की की मौन स्वीकृति ही हामी है. ऐसे संस्कार से जोड़ते हुए भी देखा जाने लगा कि लड़की अगर ज्यादा बोलती हैं तो वह तेज मानी जाती है. ऐसे में लोगों ने लड़कियों की चुप्पी को उसकी संस्कार से जोड़कर मौन स्वीकृति को ही हामी मान लिया.

क्या 7 वचन जेंडर-बायस्ड हैं?

आधुनिक विद्वानों के अनुसार पुराने ग्रंथों में भूमिकाएं परंपरागत थीं (पति कमाने वाला, पत्नी गृहस्थी संभालने वाली). लेकिन वचनों का मूल उद्देश्य समान सहयोग और साझेदारी था. आज के समय में इन वचनों को जेंडर-न्यूट्रल रूप में समझा जाता है.

