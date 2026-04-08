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Wealth Astrology: रंक को भी राजा बना देते हैं ये 2 ग्रह, कुंडली में दोष या कमजोर होने पर सीधा जेब पर पड़ता है असर

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Wealth Astrology: रंक को भी राजा बना देते हैं ये 2 ग्रह, कुंडली में दोष या कमजोर होने पर सीधा जेब पर पड़ता है असर

कुंडली में ग्रहों मजबूत स्थिति व्यक्ति को रंक से राजा बना देती हैं. तो वहीं दोष या कमजोर स्थिति में होने पर अमीर भी गरीब बन जाता है. ऐसे में जानते हैं पैसा और सफलता प्रदान करने वाले ग्रहों की शक्ति से लेकर इनके दोष से छुटकारा पाने के लिए उपाय...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 08, 2026, 05:49 PM IST

Wealth Astrology: रंक को भी राजा बना देते हैं ये 2 ग्रह, कुंडली में दोष या कमजोर होने पर सीधा जेब पर पड़ता है असर

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जीवन में हर कोई तरक्की और खूब सारा धन कमाना चाहता है, लेकिन कई बार दिन रात की मेहनत के बाद भी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता. उसके पास पैसा तो आता है, लेकिन वह किसी न किसी वजह से हाथ से निकल जाता है. ज्योतिष की मानें तो इसकी वजह कुंडली में 2 ग्रहों का दोष या कमजोरी स्थिति में होना हो सकता है. ये दो ग्रहों में से एक बुद्धि, ज्ञान, भाग्य और सफलता का कारक है. वहीं दूसरा ग्रह दैत्य है, जो व्यक्ति को धन धान्य और लग्जरी प्रदान करता है. आइए जानते हैं कौन से वो दो ग्रह, जिनकी कृपा मात्र से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, लेकिन ग्रहों कमजोर या दोष होने पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब और कर्ज चढ़ता है...

ये 2 ग्रह अमीर और गरीब बनाने में निभाते हैं अहम भूमिका

ज्योतिष की मानें तो ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों का अपना अलग महत्व है. कोई व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है तो कोई सफलता. इन्हीं में सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति व्यक्ति कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को ज्ञान, अच्छा करियर और सफलता प्रदान करते हैं. वहीं शुक्र ग्रह जीवन में लग्जरी से लेकर धन प्राप्ति और व्यापार में बढ़ोतरी प्रदान करता है. वहीं कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति राजयोग का आनंद लेता है. 

ग्रहों का कुंडली में दोष का ऐसे लगता है पता

अगर आपकी कुंडली में आर्थिक संबंधित ग्रह कमजोर है तो खूब मेहनत करने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं रहते. पैसे आते भी हैं तो बीमारी या फिजूल खर्ची बढ़ने लगती है. निवेश किया गया पैसा भी कम होने लगता है. करियर या रोजगार में लगातार अस्थिरता बनी रहती है.

आर्थिक प्रगति के लिए करें ये उपाय

अगर आपकी कुंडली गुरु या शुक्र ग्रह का दोष और कमजोर स्थिति में हैं तो ये उपाय कर आप इनके अशुभ प्रभाव को शुभ में बदल सकते हैं. इसके लिए नियमित रूप से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इसके साथ ही गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंत्र जाप और व्रत करें.  इससे दोष दूर होते हैं. साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है. व्यक्ति को धन प्राप्ति के योग बनते हैं. 

इस दिशा में रखें ये चीजें

वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा माना गया है. इस दिशा को नियमित रूप से साफ रखें. इसके साथ ही यहां पर अलमारी रखें. नियमित रूप से सात तरह के अनाज पक्षियों को खिलाये. इससे राहु और केतु के प्रभाव कम हो जाते हैं. व्यक्ति को जीवन में आर्थिक प्रगति मिलती है. नियमित रूप से व्यक्ति को ‘ॐ गुरुवे नमः’ मंत्र का नियमित जाप करें.

शुक्रवार को कर लें ये उपाय

कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. माता रानी को सफेद फूल अर्पित करने के साथ ही इस दिन चावल, दूध और सफेद मिठाईयों का दान करें. इस दिन सफेद कपड़े धारण करें. मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही ‘ॐ शुक्राय नमः’ मंत्र का जाप करें. इससे शुक्र दोष दूर हो जाता है. मां लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के योग बनते हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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