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जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना

Neem Karoli Baba's Life Lesson: जिंदगी में हर कोई सफलता चाहता है. कोई पैसा कमाने की दौड़ में है तो कोई सक्सेस के साथ मानसिक शांति खोज रहा है. लेकिन अक्सर लोग इनसब के चक्कर में मन की शांति खो देते हैं. ऐसे समय में नीम करौली बाबा की ये 5 सीखें गांठ बांध लें तो जिंदगी में सुकून-पैसा और सक्सेस सब होगा.

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ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 06:15 AM IST

जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना

5 Teachings of Neem Karoli Baba That Will Never Let Despair Enter Your Life (Photo FB)

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Neem Karoli Baba 5 Teaching make your life happier: नीम करौली बाबा की सीखें सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन भी हैं. प्रेम, धैर्य, विनम्रता, शांत मन और कर्म पर भरोसा जैसी बातें न सिर्फ मानसिक शांति देती हैं, बल्कि इंसान को बेहतर जीवन और सही सफलता की ओर भी ले जाती हैं. कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा को मानने वालों में आम लोगों से लेकर बड़े बिजनेसमैन और विदेशी हस्तियां तक शामिल रही हैं. उनकी बातें आज भी लोगों को यह समझाने का काम करती हैं कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार से भी तय होती है.

प्रेम और सेवा को सबसे बड़ा धन मानते थे बाबा

नीम करौली बाबा हमेशा कहते थे कि इंसान अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगे तो उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है. उनका मानना था कि सेवा और प्रेम ऐसा धन है, जो कभी खत्म नहीं होता. आज के समय में जहां रिश्ते स्वार्थ के आधार पर कमजोर पड़ रहे हैं, वहां यह सीख लोगों को मानसिक शांति देती है. कई लोग करियर और पैसों की दौड़ में अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में बाबा की यह बात याद दिलाती है कि इंसानियत और अपनापन भी जीवन की बड़ी पूंजी है.

अहंकार छोड़ने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है

नीम करौली बाबा विनम्रता को बहुत महत्व देते थे. उनका मानना था कि घमंड इंसान की समझ को कमजोर कर देता है. जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है. आज कॉरपोरेट लाइफ से लेकर निजी रिश्तों तक, हर जगह ईगो की समस्या दिखाई देती है. बाबा की यह सीख बताती है कि शांत स्वभाव और विनम्र व्यवहार लंबे समय में ज्यादा मजबूत रिश्ते और बेहतर अवसर लेकर आते हैं. सफलता सिर्फ तेज बोलने से नहीं, बल्कि सही व्यवहार से भी मिलती है.

धैर्य रखने वालों के लिए समय जरूर बदलता है

नीम करौली बाबा की एक बड़ी सीख यह भी थी कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता. वे लोगों को धैर्य रखने और भरोसा बनाए रखने की सलाह देते थे. आज की पीढ़ी तुरंत रिजल्ट चाहती है. नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्ते, लोग जल्दी हार मानने लगते हैं. ऐसे समय में बाबा की यह बात मानसिक मजबूती देती है कि हर संघर्ष का एक समय होता है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती.

मन को शांत रखना भी सफलता का हिस्सा है

बाबा कहते थे कि अगर मन अशांत है तो बाहर की कोई उपलब्धि सच्ची खुशी नहीं दे सकती. इसलिए वे साधारण जीवन, कम इच्छाएं और शांत सोच पर जोर देते थे. आज मानसिक तनाव और एंग्जायटी तेजी से बढ़ रही है. लोग सोशल मीडिया की तुलना में खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं. ऐसे माहौल में यह सीख बेहद जरूरी हो जाती है कि मन की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बैंक बैलेंस.

भगवान पर भरोसा और कर्म पर ध्यान

नीम करौली बाबा लोगों को कर्म करते रहने की सलाह देते थे. उनका मानना था कि इंसान को अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और बाकी चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए. यह सीख खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं. लगातार डर और चिंता इंसान की ऊर्जा खत्म कर देती है. बाबा की बातें सिखाती हैं कि भरोसा और मेहनत साथ चलें तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं.

आज भी लोगों को सुकून देती हैं बाबा की बातें

नीम करौली बाबा की सीखों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे बहुत सरल हैं. उनमें दिखावा नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने का संदेश है. शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं. तेजी से बदलती दुनिया में जहां लोग सफलता के पीछे भागते-भागते खुद को खोने लगे हैं, वहां बाबा की सीखें याद दिलाती हैं कि असली तरक्की वही है जिसमें मन शांत रहे, रिश्ते मजबूत रहें और इंसान भीतर से संतुष्ट महसूस करे.

नीम करौली बाबा की सीखें सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन भी हैं. प्रेम, धैर्य, विनम्रता, शांत मन और कर्म पर भरोसा जैसी बातें न सिर्फ मानसिक शांति देती हैं, बल्कि इंसान को बेहतर जीवन और सही सफलता की ओर भी ले जाती हैं.

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