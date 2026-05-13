Vrishabh Sankranti: सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही क्यों बढ़ने लगती है गर्मी, ज्योतिष में छिपा है इसका रहस्य

मई के दूसरे हफ्ते की शुरुआत के साथ ही उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों, जिनमें उत्तर भारत भी शामिल है. इसमें गर्मी अचानक से बढ़ जाती है. मौसम विज्ञान इसकी वजह पृथ्वी की स्थिति और सूर्य की किरणों के बदलते कोण को मानता है, जबकि ज्योतिष इसे सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से समझाता है.

मई के दूसरे हफ्ते की शुरुआत के साथ ही उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों, जिनमें उत्तर भारत भी शामिल है. इसमें गर्मी अचानक से बढ़ जाती है. मौसम विज्ञान इसकी वजह पृथ्वी की स्थिति और सूर्य की किरणों के बदलते कोण को मानता है, जबकि ज्योतिष इसे सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से समझाता है.

वृषभ संक्रांति से बढ़ती है गर्मी

ज्योतिष के अनुसार, 15 मई को सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे वृषभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है. यह संक्रांति लगभग हर साल इसी तारीख को पड़ती है. वृषभ संक्रांति के बाद का समय खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से गर्मी बढ़ने का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है. जानिए सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करते ही गर्मी क्यों बढ़ जाती है. ज्योतिष में इसके क्या कारण बताये गये हैं.

सूर्य के प्रकाश का प्रभाव

मई के मध्य तक, दिन लंबे होने लगते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक अधिक समय तक पहुँचती हैं. दोपहर की धूप अधिक सीधी और तीव्र हो जाती है. इस दौरान, उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू भी चलती है, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और शुष्क मौसम हो जाता है.

वृषभ राशि में गोचर का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक तीव्रता और स्थिरता से प्रभाव डालती है. वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का शासन है, जिसे राक्षसों का स्वामी माना जाता है. इस राशि में सूर्य का गोचर न केवल राशि चक्र को प्रभावित करता है, बल्कि पृथ्वी के तापमान और वायुमंडल में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है.

शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो न केवल राक्षसों का स्वामी है, बल्कि नौ ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह भी है. इस राशि में सूर्य के गोचर से न केवल वृषभ राशि में, बल्कि पृथ्वी पर भी अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न होता है. यही कारण है कि इस अवधि को भीषण गर्मी की अवधि माना जाता है, जिसमें ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ महसूस होता है.

रोहिणी नक्षत्र और नौतपा

इस दौरान सूर्य का कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में गोचर भी विशेष माना जाता है. भारतीय परंपरा के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र को भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है. ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि को नौतप भी कहा जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी को अत्यधिक तीव्रता से झुलसा देती हैं.

खगोलीय कारण

वैज्ञानिक दृष्टि से, इस दौरान पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य की ओर अधिक झुका होता है. इसी कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लगभग सीधी पड़ती हैं. ये सीधी किरणें भूमि और वायुमंडल को तेजी से गर्म करती हैं. पिछले कुछ दिनों में संचित ऊष्मा भी इसमें योगदान देती है, जिससे तापमान और भी बढ़ जाता है.

गर्मी सबसे बड़ा कारण है

इस दौरान वातावरण में नमी कम हो जाती है और हवा शुष्क हो जाती है. दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ता है, जबकि रातें बेहद ठंडी होती हैं. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इसका कारण ऊष्मा का संचय है, जो मई के मध्य के बाद सबसे अधिक होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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