Good News: दिल्ली से हरिद्वार, अयोध्या-मथुरा... इन 17 धार्मिक स्थलों तक चलेंगी वोल्वो-इलेक्ट्रिक बसें, सभी रूटों का प्लान तैयार

Delhi Bus Service For Teerth Yatra: दिल्ली सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार दिल्ली से हरिद्वार, वृंदावन और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है...

Delhi Bus Service For Haridwar Ayodhya Mathura

Buses Will Run From Delhi to 17 Religious Places- दिल्ली सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि दिल्ली सरकार, दिल्ली से हरिद्वार, वृंदावन और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है. ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वालों के लिए इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी...

दिल्ली परिवहन विभाग की जिम्मेदारी

बता दें कि ये बसें दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से चलाई जाएंगी, जिससे संचालन में पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा. कुल मिलाकर 17 अंतरर्राज्यीय धार्मिक रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी. इस परियोजना के तहत वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की जाएगी. इन बसों में आरामदायक सीटें होंगी. सरकार का लक्ष्य है कि तीर्थयात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्प उपलब्ध कराए जाएं.

हरिद्वार के बाद मथुरा-वृंदावन और अयोध्या के लिए चलेंगी बसें

बता दें कि इस योजना के पहले चरण में दिल्ली सरकार हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की सक्रिय रूप से योजना बना रही है, इसके बाद मथुरा-वृंदावन और अयोध्या जैसे अन्य तीर्थस्थलों के लिए भी वॉल्वो बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है.

बढ़ेगा सरकार के राजस्व

उम्मीद है कि धार्मिक रूट पर बस चलाने से सरकार के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि दिल्ली सरकार का DTC विभाग लंबे वक्त से घाटे में है और इसे उभरने की कवायत में दिल्ली सरकार जुटी हुई है. ऐसे में धार्मिक स्थलों के लिए यह कदम जल्द ही दिल्ली सरकार उठा सकती है.

