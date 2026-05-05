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Vivah Shubh Muhurat: मई 2026 में सिर्फ 8 दिन बजेंगी शहनाई, इसके बाद मलमास लगते ही बंद हो जाएंगे विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य

अधिकमास में भी शादी विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. वहीं अधिकमास को मलमास और पुरुषोत्‍तम मास भी कहा जाता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 05, 2026, 02:20 PM IST

Vivah Shubh Muhurat: मई 2026 में सिर्फ 8 दिन बजेंगी शहनाई, इसके बाद मलमास लगते ही बंद हो जाएंगे विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य

May Month Vivah Shubh Muhurat

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म शादियों का सीजन चल रहा है. इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से हो गई है, लेकिन यह मई तक ही रहेगा. अगर आप भी शादी का प्लान बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 तक का ही मौका मिलेगा. इसके बाद अगले एक महीने तक के लिए शहनाई बजना बंद हो जाएंगी. शादियों से लेकर गृह प्रवेश और नामकरण तक पर रोक लग जाएगी. इसकी वजह अधिक​मास की शुरुआत होना है. आइए जानते हैं मई माह के शुभ मुहूर्त की तारीख से लेकर अधिकमास का समय कब से कब तक रहेगा...

इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास

जानकारी के अनुसार, खरमास की तरह ही अधिकमास में भी शादी विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. वहीं अधिकमास को मलमास और पुरुषोत्‍तम मास भी कहा जाता है. अधिकमास 3 साल में एक बार आता है. इस साल 17 मई 2026 को अधिकमास की शुरुआत होगी और 15 जून 2026 को इसका आखिरी दिन होगी. ऐसे में 17 मई से लेकर 15 जून तक शादी विवाह से लेकर सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे. 15 जून को अधिकमास खत्म होने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होगी. 

मई माह में 8 दिनों तक बजेगी शहनाई

मई माह में शादी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस महीने में सिर्फ 8 दिनों तक की शहनाई बजेंगी, इसकी वजह 1 से लेकर 17 तारीख के बीच शदी के मांगलिक और शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं. इनमें 8 दिनों तक खूब शहनाई बजेंगी, इसके बाद अधिकमास यानी मल मास लग जाएगा.

ये हैं विवाह की शुभ मुहूर्त

मई माह में विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 1 मई 2026 से होगी. इस दिन स्वाति नक्षत्र के साथ ही पूर्णिमा तिथि है. इस दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के सवा नौ बजे तक का समय मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ रहेगा. वहीं 3 मई, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई शादी विवाह के लिए बेहद शुभ मुहूर्त हैं. इस दिन किया गया विवाह सौभाग्‍य बढ़ाएगा.

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