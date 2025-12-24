FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र

कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि से लेकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत तारीख और नियम क्या है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 24, 2025, 08:37 AM IST

Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Vinayak Chaturthi 2025: आज बुधवार के साथ ही विनायक चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है. यह बेहद शुभ संयोग है, जिसमें गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से लेकर व्रत करने मात्र से विघ्नहर्ता की कृपा प्राप्त होती है.हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है. यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं. भगवान की कृपा से विद्या और संतान सुख की प्राप्ति होती है. जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. 

संकष्टी चतुर्थी का व्रत

बता दें कि कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि से लेकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत तारीख और नियम क्या है. इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी को क्या क्या चीजें अर्पित की जानी चाहिए...

विनायक चतुर्थी पूजा विधि

विनायक चतुर्थी पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें. इसके बाद पूजा स्थल पर साफ सफाई कर गंगाजल छिड़कर इसे शुद्ध कर लें. इसके बाद चौकी लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने या तस्वीर लगाकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें. साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें. भगवान के सामने अपनी मनोकामन रखें. भगवान को दूर्वा, शमी पत्र, सिंदूर, लड्डू, मोदक, तिल एवं गुड़ अर्पित कर दें. इसके बाद संकटनाशन गणेश स्तोत्र या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी. 

​गणेश जी के मंत्र जाप और आरती करें

.श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा.
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा..

.ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये.
वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नमः..

. ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्..

.ॐ गं गणपतये नमः..

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

