मोकामा हत्याकांड पर DGP का बयान, कहा- किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अभी और भी लोगों की तलाश जारी

धर्म

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भक्तों के लिए 'छोटा तिरुपति' है. सालों भर आपको इस दिव्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर हर मनोकामना जल्द पूरी होती है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 02, 2025, 09:46 AM IST

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता
Venkateswar Swamy Temple: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है. यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है. यहां एकादशी के मौके पर देशभर से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं. इस मंदिर का निर्माण मात्र 4 महीने पहले ही एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी जमीन पर करवाया है. इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी मान्यताओं के कारण ही यह इतनी कम अवधि में प्रसिद्धि पा चुका है.

वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु?

काशीबुग्गा का यह मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा पद्धति और परंपराओं पर ही आधारित है, इसीलिए इसे प्यार से 'छोटा तिरुपति' भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में एकादशी के दिन भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने से भक्तों के पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.  यहां भगवान वेंकटेश्वर के साथ-साथ देवी पद्मावती और भगवान विष्णु के अन्य स्वरूपों की भी मूर्तियां मौजूद हैं.

वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का महत्व 

इस मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहां आकर जो भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है. इसी विश्वास के चलते हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. काशीबुग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर का एकादशी, ब्रह्मोत्सव और वैकुंठ एकादशी जैसे पर्वों पर बेहद विशेष महत्व होता है. इन शुभ अवसरों पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है. यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले नागावली नदी में पवित्र स्नान करते हैं और इसके बाद ही मंदिर जाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. यह क्रिया उनकी आस्था को और शुद्ध करती है.

वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का इतिहास

यह वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर करीब 4 महीने पुराना माना जाता है, लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए यह दक्षिण भारत में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है. काशीबुग्गा कस्बे के रहने वाले 80 वर्षीय मुकुंद पांडा ने अपने खेत में ही भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित ये मंदिर बनवाया है. इस मंदिर का मॉडल तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर ही आधारित है, जिसकी वजह से यह इस क्षेत्र में "छोटे तिरुपति" के नाम से विख्यात हो गया है.

