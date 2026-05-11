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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व

वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के दौरान विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ पर सात बार कच्चे सूत को लपेटती हैं. इसके बिना वट सावित्री पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 11, 2026, 04:17 PM IST

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व

Vat Savitri Vrat 2026

(Credit Image AI)

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हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है. इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं. साथ ही बरगद के पेड़ की पजा करती हैं. इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली के लिए यह व्रत रखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत में बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत क्यों लपेटा जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और वट सावित्री व्रत की विधि...

इस दिन है वट सावित्री का व्रत 

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को पड़ रही है. इस दिन सुबह 05 बजकर 11 मिनट पर यह तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 16 मई 2026 को अमावस्या तिथि रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. इस समय में वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा. 

बरगद को क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत

वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के दौरान विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ पर सात बार कच्चे सूत को लपेटती हैं. इसके बिना वट सावित्री पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पर कच्चा सूत लपटने से पति पर आने वाले सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं. इसके साथ ही दांपत्य जीवन में सुख, शांति और प्यार बढ़ता है.

त्रिदेवों से सुरक्षा कवच की मांग

वट सावित्री व्रत पर महिलाएं बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपटेती हैं. इससे पति पत्नी का साथ सात जन्मों तक बना रहता है. इसकी वजह बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होना है. मान्यता है कि बरगद की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास होता है. महिलाएं पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर त्रिदेवों से अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इससे त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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