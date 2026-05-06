Vat Savitri Vrat 2026: मई महीने में इस दिन होगा वट सावित्री व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने साथ ही कथा जरूर पढ़ें. इस व्रत को सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही रख सकती हैं. व्रत के प्रभाव से पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है.

हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बड़ा महत्व है. यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत रखती हैं. साथ ही सावित्री सत्यवान और यम देवता की कथा पढ़ते हैं. इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस व्रत पर विधि विधान से वट के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है. आइए जानते हैं पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत मई माह में किस दिन रखा जाएगा. इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व...

यह है वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त

वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को रखा जाता है. इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 को सुबह 05 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 17 मई 2026 को दोपहर 01 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया ति​थि के अनुसार यह वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा. अमावस्या तिथि के शुरु होने के कुछ घंटों बाद ही सुबह साढ़े दस बजे सौभाग्य योग और शोभन योग शुरू होगा, ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं. ऐसे में इन दोनों ही योग में वट सावित्री की पूजा अत्यंत ही पुण्यदायी और फलदायी मानी गई है.

वट सावित्री की पूजा विधि और व्रत

वट सावित्री का व्रत रखने के लिए सुहागिन महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान की पूजा अर्चना करें. इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण कर 16 श्रृंगार करें. सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करेन के साथ ही सावित्री व्रत की कथा जरूर पढ़ें. भगवान को रोली, धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल, मिठाई, काले चने का भोग लगाये.

वट सावित्री व्रत का महत्व

सनातन परंपरा में वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करता है. यह व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाला माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस तरह सावित्री ने पतिव्रता व्रत का पालन करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से यम से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस पावन व्रत के पुण्य प्रताप से सुहागिनों के पति को दीर्घायु प्राप्त होती है. उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है. वट सावित्री का व्रत सभी पापों, दुखों और कष्टों को हरने वाला है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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