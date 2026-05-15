Vat Savitri Vrat 2026:वट सावित्री व्रत के लिए घर के पास भी नहीं है बरगद का पेड़ तो न हो परेशान, ऐसे करें परिक्रमा-पूजा

बिना वट वृक्ष की पूजा अर्चना के वट सावित्री व्रत अधूरी मानी जाती है. ऐसे में अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो यह उपाय आजमा सकते हैं. इससे व्रत पूर्ण होने के साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी.

वट सावित्री व्रत का बड़ा महत्व है. यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. इस बार वट सावित्री व्रत और पूजा 16 मई 2026 को होगी. यह व्रत और पूजा ​सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुहाग की रक्षा के लिए रखती है. इसमें मुख्य रूप से सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ने के साथ ही वट वृक्ष की पूजा अर्चना और कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है. इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है, लेकिन आज के समय में शहरों में मौजूद हाईराइज सोसायटी के बीच वट वृक्ष दूर दूर तक नहीं दिखते हैं. अगर आपके भी घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है और पूजा व्रत को लेकर परेशान हैं तो जानते हैं कैसे आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं.

क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा

शास्त्रों की मानें तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवनदान दिया था. यही वजह है कि वट सावित्री व्रत वट वृक्ष यानी बरगद पेड़ की पूजा के बाद ही पूर्ण माना जाता है. इसके बिना वट सावित्री व्रत पूजा अधूरी होती है. अगर आप भी वट वृक्ष सोसायटी के पास न होने परेशान हैं तो आप यह काम कर सकती हैं.

पेड़ की टहनी की कर सकते हैं पूजा

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, अगर आपके घर के आसपास वट सावित्री वृक्ष नहीं है तो परेशान न हो. इस दिन पूजा अर्चना के लिए आप घर पर वट वृक्ष की टेहनी तोड़कर घर ला सकते हैं. इसके बाद इस टहनी को गमले में लगाकर जल और दूध चढ़ाएं. इसके बाद हल्दी और रोली का तिलक लगाये. इसके बाद 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें और पति की लंबी आयु की कामना करें. ऐसा करने से व्रत की विधि पूर्ण होने के साथ ही मनोकामना की पूर्ति होती है.

बरगद के पेड़ की पूजा करते समय मंत्र जाप

वट सावित्री व्रत पर पूजा अर्चना करते समय बरगद के पेड़ की पूजा करें. इस दौरान “मम सौभाग्यं देहि, आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे. पतिसुखं च देहि त्वं, वटवृक्ष नमोऽस्तु ते..” मंत्र का कम से कम 7 बार जाप जरूर करें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से