Vastu Shastra: किराए के मकान में रहते हैं तो करें ये वास्तु उपाय, जल्द ही बन जाएंगे मकान मालिक

डीएनए हिंदी: सभी लोग चाहते हैं कि उनका अपना खुद का घर हो. लेकिन कई लोगों का यह सपना सच नहीं होता तो ऐसे में उन्हें किराए के घर में रहकर अपना जीवन काटना पड़ता है. लोग किराए पर रहते हुए भी अपने घर होने का सपना देखते रहते हैं लेकिन महंगाई और प्रॉपर्टी के महंगे होने की वजह से उनका सपना सच नहीं हो पाता है. हालांकि वास्तु के कुछ उपाय (Vastu Tips For New Home) आपके अपना घर बनाने और प्रॉपर्टी खरीदने में मदद कर सकते हैं. ये वास्तु उपाय (Vastu Upay) आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर खुद का घर बनाने के योग बनाते हैं. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से इन वास्तु उपायों (Vastu Tips For New Home) के बारे में जानते हैं. आफ इन उपायों (Vastu Upay) को करके किराए के घर से खुद के घर में जा सकते हैं.

नया घर बनाने के लिए करें ये उपाय (Vastu Tips For New Home)

- अपना घर पाने और प्रॉपर्टी के लिए आपको घर में श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए. श्रीयंत्र स्थापित कर रोज पूजा-पाठ करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है जिससे मकान खरीदने के योग बनते हैं.



- स्वयं का घर पाने के लिए शनि देव को प्रसन्न रखना बहुत ही जरूरी होता है. आपको नियमित रूप से पश्चिम दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए. यह दिशा शनि देव की मानी जाती है. रोज शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी घर के योग बनते हैं.- मंगलवार के दिन सफेद गाय और गाय के बछड़े को मसूर दाल और गुड़ खिलाने से प्रॉपर्टी और मकान खरीदने के योग बनते हैं.

- मकान बनाने और खरीदने के योग के लिए आपको नीम की लकड़ी से घर बनाकर किसी छोटे बच्चे को दान कर देना चाहिए. आप घर के मंदिर में लकड़ी का घर रखें. यह दोनों उपाय करने से घर लेने के योग जल्द ही बन जाएंगे.

- घर के पास चिड़िया का घोंसला बनाएं और इसमें चिड़िया आ जाएं तो उसे दाना पानी डालें. इस उपाय को करने से आपके घर लेने के योग जल्द ही बनते हैं.

- आपका किराए का घर है तो आपको पूजा स्थल उत्तर और पूर्व के बीच मध्य स्थान पर बनाना चाहिए. इससे धन आगमन के योग बनते हैं. ऐसे में जल्द ही अपने घर के योग बनते हैं.

