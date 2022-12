New Year Vastu Tips: नए साल पर घर ले आएं ये 6 चीजें, नहीं रहेगी किसी भी चीज की कमी 

नए साल के मौके पर घर लाएं ये 6 चीजें

डीएनए हिंदी: Vastu Tips to Welcome New Year 2023- साल 2022 खत्म हो रहा है और नया साल दस्तक देने को है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल अपने साथ आपके घर में खूब सारी खुशियां लेकर आए और घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से इन चीजों को खरीद कर घर लें आएं (Vastu Tips For Year 2023 ). नए साल के मौके पर इन चीजों को लाने से घर में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी. वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में ऐसी कई शुभ चीजों का जिक्र मिलता है, जिनको घर लाने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

नए साल के मौके पर घर लें आएं ये खास चीजें (Bring These Things For Good Luck At Home Before New Year 2023 Start)

चांदी का हाथी

नया साल शुरू होने से पहले घर में चांदी का हाथी जरूर लेकर आएं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे रखने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है. इसके अलावा इसके कई चमत्कारी प्रभाव होते हैं. जिसे घर में रखने से व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है.

यह भी पढ़ें- मोरपंखी का पौधा लगाने से चमकेगी किस्मत, घर में आएगी सुख-शांति, दिशा जरूर जान लें

धातु कछुआ

नए साल के मौके पर घर में धातु का कछुआ जरूर लेकर आएं. वैसे तो लोग मिट्टी या लकड़ी का एक छोटा कछुआ लाकर घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन यह वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है. घर में चांदी, पीतल या कांसे की धातु से बना कछुआ रखना ही शुभ होता है. इसके अलावा घर में इसे उत्तर दिशा की ओर रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

लाफिंग बुद्ध

नए साल के आगमन से पहले आप घर में लाफिंग बुद्धा भी लेकर आ सकते हैं. घर में लाफिंग बुद्धा हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में रखें. घर में लाफिंग बुद्धा रखने से धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं.

यह भी पढ़ें- घर के बेडरूम में सोचे वक्त इन चीजों को ना रखें, क्या है वास्तु टिप्स

नारियल

नए साल के मौके पर घर की तिजोरी में नारियल रखें. ध्यान रखें कि नारियल ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए छोटा नारियल लें और लाल कपड़े में लपेटकर इसे तिजोरी में रख दें और फिर दीपावली आने से पहले किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

मोर पंख

श्रीकृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय है ऐसे में मोर पंख रखने से घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है. अगर आप भी नए साल में अपने जीवन में सुख-समृद्धि चाहते हैं तो घर में मोर पंख जरूर रखें.

तुलसी का पौधा

सनातन धर्म में तुलसी के पौधा को बेहद पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है और घर धन-धान्य से परिपूर्ण रहता है. ऐसे में अगर आपके घर में तुलसा का पौधा नहीं है तो नए साल के मौके पर घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें