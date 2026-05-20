FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सड़क पर नमाज धर्म का नहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा

सड़क पर नमाज धर्म का नहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा

Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी

दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी

Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Homeधर्म

धर्म

Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी

वास्तुशास्त्र में घर के किसी भी दरवाजे को सिर्फ प्रवेश द्वार ही नहीं माना जाता. इसे ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है. जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 20, 2026, 05:31 PM IST

Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी

Vastu Tips In Hindi

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ज्यादातर घरों में लोग कमरे के दरवाजे के पीछे कपड़े टांग देते हैं. इसमें गीता तौलिया से लेकर लोगों के रोजमर्रा में पहनने वाले कपड़े भी होते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो यह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है. ज्योतिष की मानें तो ऐसा करने से वास्तुदोष प्रकट हो जाता है, जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास होता है. परेशानियां उठानी पड़ती है. खासकर दवाजे पर ​गीला तौलिया या कपड़े डालने से राहु दोष प्रकट करता है. इसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी, कंगली और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है. 

नकारात्मक ऊर्जा का होता है प्रवेश

वास्तुशास्त्र में घर के किसी भी दरवाजे को सिर्फ प्रवेश द्वार ही नहीं माना जाता. इसे ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है. जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है. अगर दरवाजे के पीछे उल्टा सीधे कपड़े या सामान लटका होतो घर में आने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है. इसके चलते घर में रहने वाले व्यक्ति को तनाव, आर्थिक तंगी और बीमारियों का सामना करना पड़ता है.  

दरवाजे पर लटके ये कपड़े बनते हैं नकारात्मकता की वजह

घरों के अंदर लोग नहाने के बाद तौलिया या फिर अपने गिले कपड़ों को दरवाजे पर टांग देते हैं. इसकी वजह से ही गीले कपड़े और तौलिया नमी पैदा करते हैं, जिससे घर में भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. इससे घर के लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है. छोटी छोटी बातों में विवाद और कलेश होने लगता है. 

बीमारियों का होने लगता है प्रवेश

कुछ लोग घर के दरवाजों के पीछे दवाईयों का बैग और रिपोर्ट टांग देते हैं. ज्योतिष की मानें तो ऐसा करने से राहुदोष प्रकट होता है. इसकी वजह से घर में रोग और सक्रिय होने लगता है. घर में बीमारियों का वास होने लगता है. इलाज पर खर्च बढ़ने लगता है. यह वास्तुदोष को लाती हैं, जिससे धीरे धीरे शरीर, मन और यहां तक की आर्थिक स्थिति भी गिरने लगती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
Numerology: पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
MORE
Advertisement