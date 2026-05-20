Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी

वास्तुशास्त्र में घर के किसी भी दरवाजे को सिर्फ प्रवेश द्वार ही नहीं माना जाता. इसे ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है. जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है.

ज्यादातर घरों में लोग कमरे के दरवाजे के पीछे कपड़े टांग देते हैं. इसमें गीता तौलिया से लेकर लोगों के रोजमर्रा में पहनने वाले कपड़े भी होते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो यह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है. ज्योतिष की मानें तो ऐसा करने से वास्तुदोष प्रकट हो जाता है, जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास होता है. परेशानियां उठानी पड़ती है. खासकर दवाजे पर ​गीला तौलिया या कपड़े डालने से राहु दोष प्रकट करता है. इसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी, कंगली और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है.

नकारात्मक ऊर्जा का होता है प्रवेश

वास्तुशास्त्र में घर के किसी भी दरवाजे को सिर्फ प्रवेश द्वार ही नहीं माना जाता. इसे ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है. जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है. अगर दरवाजे के पीछे उल्टा सीधे कपड़े या सामान लटका होतो घर में आने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है. इसके चलते घर में रहने वाले व्यक्ति को तनाव, आर्थिक तंगी और बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

दरवाजे पर लटके ये कपड़े बनते हैं नकारात्मकता की वजह

घरों के अंदर लोग नहाने के बाद तौलिया या फिर अपने गिले कपड़ों को दरवाजे पर टांग देते हैं. इसकी वजह से ही गीले कपड़े और तौलिया नमी पैदा करते हैं, जिससे घर में भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. इससे घर के लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है. छोटी छोटी बातों में विवाद और कलेश होने लगता है.

बीमारियों का होने लगता है प्रवेश

कुछ लोग घर के दरवाजों के पीछे दवाईयों का बैग और रिपोर्ट टांग देते हैं. ज्योतिष की मानें तो ऐसा करने से राहुदोष प्रकट होता है. इसकी वजह से घर में रोग और सक्रिय होने लगता है. घर में बीमारियों का वास होने लगता है. इलाज पर खर्च बढ़ने लगता है. यह वास्तुदोष को लाती हैं, जिससे धीरे धीरे शरीर, मन और यहां तक की आर्थिक स्थिति भी गिरने लगती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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