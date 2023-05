Vastu Tips: जेब में नहीं टिकता पैसा तो इसकी वजह हो सकती है पर्स में रखी ये चीजें, आज ही कर कर दें बाहर

Aman Maheshwari | Updated: May 30, 2023, 01:32 PM IST

Vastu Tips For Wallet

डीएनए हिंदीः लोग अपने पर्स (Vastu Tips) में पैसों के साथ ही कई तरह के बिल,पर्ची और न जानें क्या-क्या कागज रखते हैं. हालांकि वास्तु की दृष्टि से पर्स में रखी ये फालतू की चीजें आपके लिए परेशानी (Vastu Tips For Wallet) का कारण बन सकती है. वास्तु के अनुसार, यह व्यक्ति के पर्स खाली होने का कारण बन सकती हैं. पर्स में रखा (Vastu Tips) यह सामान भी आपकी जेब खाली होने का कारण हो सकता है. ऐसे में आपको इन चीजों को तुरंत (Vastu Tips For Wallet) ही बाहर निकाल देना चाहिए. चलिए आपको इन चीजों (Vastu Tips For Wallet) के बारे में बताते हैं.

पर्स में रखें इन सामान को आज ही निकाल दें बाहर (Vastu Tips For Wallet)

- पर्स में कटे-फटे नोट रखना नकारात्मकता का कारण बन सकता हैं. ऐसे में आपको पर्स में ऐसे नोट नहीं रखने चाहिए.

- पर्स में नोटों और सिक्कों को अलग-अलग रखना चाहिए. इन्हें एकसाथ नहीं रखना चाहिए.

- पर्स को बाहर से साफ होना चाहिए. उसके अंदर सामान और पैसों को भी बहुत ही अच्छे सलीके से रखना चाहिए.

- पर्स में मां लक्ष्मी औक कुबेर देव की फोटो रखना भी शुभ होता है. यह आपके पर्स को कभी भी खाली नहीं होने देते हैं.

- लोग सामान खरीदने के बाद पुराने बिल को पर्स में रख लेते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. पर्स में बिल रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है.

- पर्स में पैसों को मोड़कर रखने से वास्तु दोष लगता है ऐसे में आपको पैसों को अच्छे से रखना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

