Vastu Tips: पूर्व दिशा में रखी ये चीजें बनती है कंगाली का कारण, सदस्यों पर पड़ता है विपरित प्रभाव

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में दिशाओं का बहुत ही अधिक महत्व होता है. सभी सामान को रखने के लिए दशा और दिशाओं का बहुत ही महत्व होता है. ज्योतिष (Jyotish) में पूर्व दिशा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. यह दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में मकान होने से व्यक्ति को जीवन में खुशहाली और तरक्की (Vastu Tips For Good Luck) मिलती है. दरअसल, पूर्व दिशा में वायु तत्व का निवास माना जाता है. ऐसे में इस दिशा से ऊर्जा, ताजगी और खुशियां (Vastu Tips For Good Luck) मिलती है. वास्तु में इस दिशा से संबंधित कई नियमों (Vastu Tips) को ध्यान रखने के बारे में बताया है. पूर्व दिशा में कई चीजों को रखने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. आपको पूर्व दिशा से जुडे़ इन नियमों (Vastu Tips For Good Luck) का ध्यान रखना चाहिए.

पूर्व दिशा में न रखें ये चीजें (Vastu Tips For East Direction)

- आपको भूलकर भी घर की पूर्व दिशा में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए. घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए.

- पूर्व दिशा में भारी सामान नहीं रखना चाहिए. यदि इस दिशा में भारी सामान रखना पड़ता है तो ज्यादा सामान न रखें. ऐसा करने से पूर्व दिशा में दबाव बनता है.

- पूर्व दिशा में पानी की टंकी और कुंआ होना अच्छा होता है. आपको इस दिशा में ऐसा सामान रखना चाहिए जिससे घर में हवा का संचार बना रहे.

- घर के पूर्व दिशा की दीवार कम ऊंची होनी चाहिए. ऐसी मान्यता है कि इस दिशा की दीवार जितनी कम ऊंची होगी उतनी ही अधिक यश-प्रतिष्ठा और सम्मान घर के मालिक को मिलेगा.

- पूर्व दिशा में एक खिड़की जरूर होनी चाहिए. यह घर में सुख-समृद्धि का वास का कारण बनती है. पूर्व दिशा में इन सभी वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

