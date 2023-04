Vastu Tips: बाथरूम में रखी इन चीजों का आज ही कर दें बाहर, वरना वास्तु दोष कर देगा कंगाल

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में घर के कमरों से लेकर रसोई और बाथरूम तक के लिए उचित दिशा बताई गई हैं. वास्तु (Vastu Tips In Hindi) में दिशा और दशा का बहुत ही अधिक महत्व होता है. अगर इनका सही से पालन न किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) आती है. व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) की वजह से जीवन में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बाथरूम से जुड़ी कुछ वास्तु की टिप्स (Vastu Tips) के बारे में बताने वाले हैं. दरअसल, बाथरूम में रखी कुछ चीजें वास्तु दोष (Vastu Tips For Bathroom) का कारण बनती हैं. ऐसे में आपको बाथरूम (Vastu Tips For Bathroom) में इन चीजों को रखने से बचना चाहिए.

बाथरूम में भूलकर भी न रखें ये चीजें (Never Keep These Things In Bathroom)

टूटा हुआ शीशा

टूटा हुआ शीशा वास्तु दोष का कारण बनता है. आपको घर में या बाथरूम में टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए. अगर आप इसे लगाते हैं तो आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है.

टूटे हुए बाल

अक्सर महिलाएं शैंपू करने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़ देती हैं. हालांकि यह बहुत ही गलत होता है. बाथरूम में टूटे हुए बाल होना वास्तु की दृष्टि से अशुभ होता है.

यह भी पढ़ें - Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया पर करें 5 रुपए का उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी

तांबे की चीज

तांबे की चीजों को भी बाथरूम में नहीं रखना चाहिए. यह वास्तु दोष को उत्पन्न करता है. आपके बाथरूम में ऐसी कोई चीज हैं तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए.

प्लास्टिक का टूटा सामान



बाथरूम में किसी भी तरह का प्लास्टिक का टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए. ऐसे में व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. शैंपू आदि की खाली बोतलों को बाथरूम से हटा देना चाहिए.

टूटी हुई चप्पल



लोग अक्सर बाथरूम में इस्तेमाल के लिए टूटी और पुरानी चप्पल रख देते हैं. हालांकि वास्तु की दृष्टि से यह गलत हैं. ऐसा करने से वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है. इससे शनि ग्रह प्रभावित होते हैं और जीवन में नकारात्मकता आती है.

गीले कपड़े

बाथरूम में हर समय गीले कपड़े पड़े रहते हैं लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह बहुत ही गलत होता है. आपको बाथरूम में गीले कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए. इन्हें धोने के बाद सूखा देना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Karz Mukti Upay: कर्ज से मुक्त कर देंगे ये उपाय, दूर होगी गरीबी और सुधरेगा आर्थिक जीवन

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर