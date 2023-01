Vastu Tips For Money: घर में रखी इन चीजों को आज ही कर दें बाहर, घर में होती हैं कंगाली की वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: वास्तु शास्त्रों (Vastu Shastra) में कई ऐसे उपाय बताएं गए हैं जिनके जरिए आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. वास्तु के अनुसार, किसी भी काम को करने से पहले दिशाओं (Vastu Tips) का विशेष ध्यान देना चाहिए. चीजों को सही दिशा (Right Direction According Vastu) में रखना भी बहुत जरूरी होता है अगर इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाए तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव (Negative Energy) पड़ सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताने वाले हैं. आपको घर में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए वरना आपके घर में कंगाली (Vastu Tips) आ सकती है. अगर आपके घर में भी ये चीजें हैं तो आज ही इन्हें बाहर कर दीजिए. ऐसा न करने पर आपके अमीर बनने (Vastu Tips For Money) में रूकावट आ सकती है. तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार, किन चीजों को घर से दूर रखना चाहिए.

कांटेदार पौधों को घर से रखें दूर

अगर आपके घर या आंगन में कांटेदार पौधे हैं तो इन्हें आज ही बाहर निकाल दें. घर में कांटेदार पौधा लगाना अशुभ माना जाता है और इससे आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है. ऐसे पौधे भी नहीं लगाने चाहिए जिनसे दूध निकलता हो. इन पौधों को तुलसी के पौधे के पास तो भूलकर भी न रखें. इससे आपको राहु और शनि के प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं.

घर में न रखें एक से ज्यादा झाड़ू

आपको घर में एक से ज्यादा झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. झाड़ू को मां लक्ष्मी और शुक्र का प्रतीक माना जाता है इसलिए झाड़ू को घर में ऐसी जगह पर छिपाकर रखना चाहिए जहां आसानी से किसी की नजर न पड़े. शाम के समय झाड़ू न लगाएं और झाड़ू कभी बाहर से अंदर की तरफ न लगाएं. ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

कबाड़ और टूटे फूटे सामान को रखें दूर

जिस घर में कबाड़ पड़ा रहता है वहां हमेशा आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं. आपको घर में कबाड़ इक्ट्ठा नहीं होने देना चाहिए. घर की सफाई करते रहनी चाहिए. घर में लगे जाले भी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. अगर आपके घर में खराब घड़ी, टूटा हुआ शीशा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बारिश में भीगी हुई लकड़ी है तो इसे तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दें.

दरवाजे की आवाज को करें दूर

अगर आपके घर का कोई भी दरवाजा खुलते और बंद होते समय आवाज कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द सही करा लें. अगर दरवाजा जमीन से रगड़ता है तो इसे सही कराएं नहीं तो आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं.

फटे कपड़ों से भी आती आर्थिक तंगी

आजकल के फेशन भरे दौर में लोग फटी जींस पहनने का शौक रखते हैं. हालांकि यह बिल्कुल गलत है. फटे कपड़ों को पहनने से शुक्र ग्रह बर्बाद हो जाता है और आर्थिक समस्याएं पैदा होता है. आपको घर में फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए. हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए.

