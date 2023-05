Vastu Tips: दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के लिए घर में लगाएं ये पौधा, रुपए-पैसों से हमेशा भरी रहेगी तिजोरी

Aman Maheshwari | Updated: May 22, 2023, 05:23 PM IST

डीएनए हिंदीः लोग घरों में धन लाभ के लिए कई तरह के ज्योतिषीय उपायों से लेकर वास्तु (Vastu Tips For Plant) के उपाय करते हैं. अगर आपको भी घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस पौधे को लगाकर लाभ (Vastu Tips For Plant) पा सकते हैं. वैसे तो धन लाभ (Vastu Tips For Money) के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी पौधा मनी प्लांट (Money Plant) का माना जाता है. वास्तु में ऐसे और भी पौधों के बारे में बताया गया है जो धन को आकर्षित करते हैं.

मोहिनी का पौधा (Mohini Plant) भी इन्हीं में से एक हैं. मोहिनी के पौधे (Mohini Plant) को धन का पौधा (Mohini Plant For Money Benefits) भी माना जाता है. यह न सिर्फ धन की समस्याओं को दूर करता है बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच रिश्तों में भी मजबूती लाता है. तो चलिए आज आपको इस पौधे के लाभ और इसे लगाने के नियमों (Mohini Plant Rules) के बारे में बताते हैं.

मोहिनी प्लांट के लिए इन नियमों का रखें ध्यान

- यह पौधा कई रंग का होता है लेकिन वास्तु के अनुसार गहरा हरा या हरा गुलाबी रंग का पौधा घर में लगाने से शुभ फल मिलते हैं. इसकी पत्तियां मोटी और चिकनी होती है.

- मोहिनी प्लांट घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. इस दिशा में लगाने से धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं. आप इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं.



- घर में ईशान कोण में इस पौधे को रखने से यह घर की नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देता है. घर की सुख-समृद्धि के लिए इसे लिविंग रुम या बेडरुम में लगा सकते हैं.- लोग धन के स्थान को हमेशा साफ रखते हैं ऐसे में इस पौधे को भी बिल्कुल साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए.- घर की दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाने से बचना चाहिए. यह पौधा दक्षिण दिशा में लगाने से कोई भी फल नहीं मिलता है.- मोहिनी के पौधे को ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है. यह बिना पानी दिए भी आराम से दो दिन तक रख सकते हैं. इसे ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

