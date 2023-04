Vastu Tips: गलत दिशा में रखा डस्टबिन बनता है आर्थिक तंगी की वजह, यहां रखने से मिलते हैं शुभ परिणाम

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: वास्तु शास्त्र में घर की सभी चीजों की दिशा और दशा का व्यक्ति के जीवन प्रभाव बताया गया है. घर में रखी सभी चीज वास्तु (Vastu Tips) को प्रभावित करती हैं. वास्तु में घर के अंदर डस्टबिन (Vastu Tips For Dustbin) रखने की दिशा के बारे में भी बताया गया है. व्यक्ति को वास्तु दोष के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि सही वास्तु के कुछ नियमों (Vastu Niyam) को अपना कर व्यक्ति इन वास्तु दोषों को दूर कर सकता है. तो चलिए आज घर में डस्टबिन को वास्तु (Vastu Tips For Dustbin) के अनुसार न रखने पर होने वाले दोषों और इनके उपायों के बारे में जानते हैं.

इस दिशा में डस्टबिन रखने से होती है आर्थिक समस्या (Vastu Tips For Dustbin)

- घर का डस्टबिन वास्तु के अनुसार गलत दिशा में रखा हो तो मां लक्ष्मी के नाराज होने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा को डस्टबिन रखने के लिए गलत बताया गया है.

- शास्त्रों में उत्तर पूर्व दिशा को देवी-देवताओं की दिशा माना जाता है. इस दिशा में डस्टबिन रखने से घर परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है. ऐसे में परिवार के लोग मानसिक रूप से भी हमेशा परेशान रहते हैं.

- उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन रखा जाए तो आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाता है. इससे आपकी तरक्की में भी बाधा आती है.

यह भी पढ़ें - Hanuman Jayanti 2023: आज हनुमान जयंती पर इन 4 राशि के जातकों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ और तरक्की के बन रहे संयोग

डस्टबिन रखने के लिए यह दिशा है सबसे उचित (Best Direction For keep Dustbin)

वास्तु में डस्टबिन रखने के लिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा को शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि डस्टबिन हमेशा घर के अंदर ही रखना चाहिए. कई लोग डस्टबिन घर के बाहर रखते हैं ऐसा करना गलत होता है. यदि डस्टबिन को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर