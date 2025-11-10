महिलाएं गलती से भी खड़े होकर न करें ये 5 काम, सिर से लेकर पांव तक घेर लेंगे पाप समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

अगर महिलाएं ये 5 गलती से भी खड़े होकर करती हैं तो उन्हें धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कुछ काम घर हो या बाहर खड़े होकर किए जाते हैं. वहीं कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें हमेशा बैठकर करना चाहिए, चाहे फिर आपको जमीन पर ही क्यों न बैठना पड़े. इसकी वजह वास्तुदोष का लगना है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर महिलाएं ये 5 गलती से भी खड़े होकर करती हैं तो उन्हें धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि कौन से वो 5 काम हैं, जो महिलाओं को खड़े होकर नहीं करने चाहिए.

बालों में खड़े होकर कंघी करना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, महिलाओं को कभी भी खड़े होकर बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से धन हानि होती है. इसके साथ ही सुख समृद्धि का नाश होता है. वहीं महिला के पति का जीवन कष्टों से भर जाता है. कई बार तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है.

बड़ों को खड़े होकर करें प्रणाम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बड़ों को दूर से खड़े होकर प्रणाम करना सही नहीं माना जाता है. शास्त्रों की मानें तो हमेशा झुककर प्रणाम करना चाहिए. इससे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके साथ ही इससे आपके स्वभाव का पता लगता है.

खड़े होकर न करें पूजा

वास्तु शास्त्र की मानें तो कभी भी किसी महिला को खड़े होकर हड़बड़ाहट में पूजा नहीं करनी चाहिए. इससे भगवान नाराज होते हैं. इसकी वजह भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं दिखता है. आपकी पूजा भगवान तक हीं पहुंचती है. शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है. वहीं आरती हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए.

खड़े होकर न करें पढ़ाई

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी पढ़ने की आदत खड़े होकर या फिर घुमते हुए करने की होती है. वास्तु अनुसार इस तरह की आदत बहुत बुरी मानी जाती है. ऐसा करने से पढ़ाई करने से मन एकाग्रता से नहीं लग पाता. इसके साथ ही जीवन में ज्ञान का अभाव बना रहता है.

महिलाएं खड़े होकर न करें स्नान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, स्नान करने से शरीर तो साफ होता ही है. इसे एक पवित्र क्रिया भी माना जाता है, जो हमारे तन और मन दोनों को साफ करने के साथ ही पॉजिटिव रखती है. वहीं पुरुषों को भी हमेशा बैठकर ही स्नान करना चाहिए. खड़े होकर स्नान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से