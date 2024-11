ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी जरूर मिलती है. इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ​तुलसी के पौधे को लगाने के कई नियम होते हैं. इनकी अनदेखी करने पर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

Vastu Tips For Tulsi Plant And Right Direction: हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है. इसकी पूजा अर्चना करने से न सिर्फ मां लक्ष्मी भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं. भगवान की कृपा प्राप्ति होती है. सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि ज्यादातर घरों के आगन में तुलसी का पौधा जरूर रखा होता है. इसकी नियमित पूजा अर्चना करने के साथ ही कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह किया जाता है. इस दिन तुलसी की पूजा अर्चना और आरती की जाती है. वहीं तुलसी को घर में रखने का स्थान, दिशा से लेकर नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.

कई बार गलत दिशा या नियमों की अनदेखी करने पर तुलसी की कृपा नहीं मिल पाती है. उल्टा दोष लगता है, जिससे व्यक्ति को धन धान्य की हानि होती है. घर में रोग और कष्ट आने लगते हैं. अगर आपके घर में भी तुलसी है या रखना चाहते हैं तो जान लें वास्तु के अनुसार तुलसी को किस दिशा में रखना चाहिए. इसके नियम और लाभ...

इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा

घर में तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है. मां लक्ष्मी का वास होता है. सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. वहीं तुलसा को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में रखने से दोष प्रकट होता है. तुलसी का पौधा भी सूख जाता है.

इस दिशा में लगाने से आती है कंगाली

तुलसी को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है. व्यक्ति को कंगाली और दोष का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह दक्षिण को पितरों की दिशा माना जाता है. वहीं पश्चिम दिशा में तुलसी लगाने से आर्थिंग संकट बढ़ जाता है. तुलसी के लिए इस दिशा को अशुभ माना जाता है.

विषम संख्या में लगाएं तुलसी

आपके घर में तुलसी है तो इसे आम पौधा न समझें. घर में कई सारी तुलसी रखना शुभ होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि घर में रखी तुलसी के पौधों की संख्या विषम होनी चाहिए. तुलसी की विषय संख्या जैसे 1, 3, 5 या 7 में होना शुभ माना जाता है. वहीं सम संख्या 2,4 या 6 तुलसी का पौधा लगाने अशुभ होता है.

इस दिन लगाना चाहिए तुलसी

तुलसी के पौधे को दिन देखकर ही लगाना चाहिए. घर में तुलसी लगाने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन बेहद अच्छा होता है. इसके अलावा कार्तिक और चैत्र महीने में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

