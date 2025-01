वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पौधे लगाना शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख, शांति बनी रहती है और तरह-तरह की समस्याएं अपने आप दूर रहती है. हालांकि पौधे लगाते समय दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

Vastu Tips And Plants Right Direction At Home: हर किसी का हरे भरे पौधे देखकर दिल खुश हो जाता है. पेड़ पौधों की हवा के नीचे बैठकर एक अलग सा सूकुन मिलता है. वहीं ये पौधे आपको अच्छी हवा और शांति देने के साथ ही घर में ताजगी लाते हैं और शोभा बढ़ाते हैं. यही वजह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पौधे लगाना शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख, शांति बनी रहती है और तरह-तरह की समस्याएं अपने आप दूर रहती है. हालांकि पौधे लगाते समय दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. घर में सही दिशा में लगे पेड़ पौधे सकारात्मकता ऊर्जा को लाने का काम करते हैं तो आइए जानते हैं घर में पेड़ पौधे लगाने की सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है...

इस दिशा में पौधे लगाना होता है शुभ

वास्तुशास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को घर के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में पौधे लगाने चाहिए. इन दोनों दिशाओं में पौधे लगाने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. क​रियर से लेकर हर काम में सफलता के योग बनते हैं. कामों आ रही बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं.

इस दिशा में नहीं लगाने चाहिए पौधे

वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधे कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाने चाहिए. ऐसा करने से वास्तुदोष लगता है. इस दिशा में पौधे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. घर में अलग अलग रोग और समस्याएं आती हैं. व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है.

उत्तर दिशा में लगाएं इस तरह के पौधे

वास्तुशास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए. इससे करियर में बाधा उत्पन्न होती है. वहीं उत्तर दिशा में तुलसी का पौधो लगाने से सुख समृद्धि आती है. इसके साथ ही गुलाबी रंग का कोई फूल पौधा दक्षिण-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए.

