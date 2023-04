Vastu Tips: तिजोरी के पास भूलकर भी न रखें ये एक चीज, खाली हो जाएगा भरा घर 

Vastu Tips

डीएनए हिंदी: (Vastu Tips and Dosh According to Shastra) शास्त्रों में वास्तु को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है. हर शुभ कार्याें में वास्तु का खास ध्यान रखना पड़ता है. इसकी वजह कड़ी मेहनत के बाद भी वास्तु दोष की वजह से पूर्ण फल नहीं मिल पाता है. वहीं वास्तु नियमों का पालन करने पर किसी काम के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं. हालांकि कई बार हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसे वास्तु दोष लग जाता है. यह हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाता है. ऐसे होने पर कई बार भरा घर भी खाली हो जाता है. इसी तरह तिजोरी को रखने से लेकर उसके आसपास में रखी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

तिजोरी के आसपास भूलकर कोई ऐसी चीज न रखें, जो वास्तु के विपरीत हो. ऐसा होने पर वास्तु दोष लगते ही आपकी भरी तिजोरी भी खाली हो सकती है. व्यापार से लेकर घर में दुर्भाग्य की बढ़ोतरी के साथ के साथ धन की आवक प्रभावित होती है.



तिजोरी के पीछे भूलकर भी न रखें झाड़ू

घर में तिजोरी बहुत ही अहम होती है. इसकी वजह हम दिन रात की मेहनत की पूंजी उसी में रखते हैं. ऐसे में तिजोरी को वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही दिशा में रखना चाहिए. इसके साथ ही तिजोरी या अलमारी के पीछे भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से धन की कमी होती है. यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है. इसे भरी तिजोरी भी खाली हो जाती है.

किचन में कभी न रखें ये चीज

किचन घर की सबसे साफ जगहों में से एक है. इसमें देवों का वास होता है. ऐसे में किचन में साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है. इसके साथ ही यहां भूलकर भी दवाई न रखें. किचन में दवाई रखने से घर के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है. उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है.

बाथरूम का दरवाजा हमेशा रखें बंद

घर में बाथरूम और टाॅयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए. इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए. इसे वास्तु दोष लगता है. इन्हें इस्तेमाल के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए. इनका दरवाजा खुला रहने से व्यापार, नौकरी से लेकर घर में धन का नुकसान होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

