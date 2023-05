Vastu Tips: वास्तु के इन उपायों को करने से मानसिक तनाव से मिलेगी छुट्टी, जीवन में सुख-शांति का होगा आगमन

Aman Maheshwari | Updated: May 09, 2023, 08:53 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में घर में रखी सभी चीजों की दिशा से जुड़े नियमों (Vastu Tips) के बारे में बताया है. घर में वास्तु के सही नियमों (Vastu Tips For Home) का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. जबकि वास्तु के सही नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वास्तु दोषों (Vastu Tips For Happiness And Peace) के होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है. तो चलिए वास्तु के कुछ साधारण उपाय से कैसे मानसिक तनाव (Vastu Tips For Happiness And Peace) से बचा जा सकता है इस बारे में जानते हैं.

इन वास्तु उपायों से दूर होगा मानसिक तनाव (Vastu Tips For Happiness And Peace)

- घर में मौजूद टूटी-फूटी चीजें मानसिक तनाव और कलह का कारण बनती है. ऐसे में आपको घर में मौजूद इन सभी चीजों का बाहर कर देना चाहिए. रसोई में मौजूद टूटे सामान को तुरंत ही बाहर कर दें ऐसा करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है.

- आपको घर में आईना कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा नें नहीं लगाना चाहिए. यह परिवार के सदस्यों में तनाव को बढ़ाता है. इसके साथ यह भी ध्यान रहे कि घर में आमने-सामने दो शीशे नहीं होने चाहिए और टूटा शीशा भी नहीं होना चाहिए.

- परिवार के मुख्स सदस्य को घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में मौजूद कमरें में सोना चाहिए. सोते समय पैर को पश्चिम और सिर को उत्तर दिशा में नहीं करना चाहिए. इन दिशाओं को अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है. सोने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है.



- दीवारों पर हमेशा हल्के रंग का पेंट कराना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि डार्क रंग कराने से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. यह हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.- अविवाहित लोगों का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए. यह व्यक्ति के स्वभाव को उग्र कर देता है.- घर में भगवान जी री उग्र तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में कोई हिंसक तस्वीर न हो यह मानसिक तनाव को बढ़ाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

