Vastu Tips: घर के दक्षिण दिशा में रखी ये चीजें बनती हैं कंगाली और कलह का कारण, आज ही हटाएं

Vastu Tips

डीएनए हिंदीः वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में दिशाओं का बहुत ही अधिक महत्व होता है. वास्तु (Vastu Tips) में सभी दिशाओं में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं इस बारे में बताया गया है. इसी प्रकार वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में दक्षिण दिशा (South Direction) के बारे में बताया गया है इस दिशा (Vastu Tips) में कई चीजों को रखना अशुभ माना जाता है. इससे घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है. धार्मिक महत्व के अनुसार दक्षिण दिशा को राहु की दिशा माना जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि दक्षिण दिशा में किन चीजों को रखने से परहेज (Vastu Tips) करना चाहिए.

दक्षिण दिशा में न रखें ये चीजें (Never Keep These Things In South Direction)

स्टोर रूम

दक्षिण दिशा में घर का स्टोर रूम नहीं होना चाहिए. इस दिशा में स्टोर रूम बनाने से घर-परिवार के सदस्यों के बीच कलह बढ़ती है. पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

घर का मंदिर

पूजा-पाठ के लिए उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है. घर का मंदिर संभव हो तो इसी दिशा में होना चाहिए. हालांकि आपको भूलकर भी पूजा स्थल दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए.

तुलसी का पौधा

तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है. ऐसे में इसके लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को शुभ माना जाता है. इसे दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए.

रसोई घर

दक्षिण दिशा में रसोई होने से घर में मुसीबतें आती रहती है. इस दिशा में खाना बनाने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. इससे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

