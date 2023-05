Vastu Tips: मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है झाड़ू, जान लें इससे संबंधित वास्तु नियम और सही दिशा

Aman Maheshwari | Updated: May 04, 2023, 08:53 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः हिंदू धर्म (Hindu Dharma) में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में इसे खरीदने, रखने और लगाने के लिए विशेष नियमों (Vastu Tips For Broom) के बारे में बताया गया है. इन नियमों (Vastu Tips) का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का आगमन बना रहता है. वहीं मां लक्ष्मी के नाराज हो जाने से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. तो चलिए झाड़ू से संबंधित वास्तु के नियमों (Vastu Tips For Broom) के बारे में बताते हैं. इन नियमों (Vastu Tips For Broom) का पालन करने से धन की कमी दूर होती है और जीवन की सभी अड़चन दूर हो जाती है.

झाड़ू के लिए इन वास्तु नियमों का करें पालन (Follow These Vastu Rules For Broom)

- घर में झाड़ू रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम के मध्य स्थान को उचित माना जाता है. झाड़ू रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है. झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए.

- झाड़ू खरीदने के लिए किसी भी त्योहार और पर्व का दिन शुभ माना जाता है. सामान्य तौर पर झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है. हालांकि कभी भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए.

- झाड़ू को कभी भी खुले में बालकनी, बेडरूम या छत पर नहीं रखना चाहिए. झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है ऐसे में इसे रूपए पैसों की तरह छुपाकर रखना चाहिए.

- घर में दो झाड़ू भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने से लड़ाई-झगड़ा होने की संभावना रहती है और वास्तु के अनुसार शाम के समय झाड़ु लगाना भी अशुभ होता है.

