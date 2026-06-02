Vastu Tips: घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां

धर्म
एक्वेरियम सही दिशा में नहीं रखा जाये तो यह घर में वास्तुदोष प्रकट कर सकता है. इसकी वजह से न सिर्फ घर में तनाव बढ़ेगा, बल्कि पैसों की किल्लत और समस्याओं का आना शुरू हो जाएगा.
एक समय पर एक्वेरियम को घर में एक सजावटी सामान के रूप में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.अब इसे सजावट के साथ ही वास्तु से जोड़कर देख जाता है. वास्तु एक्सपर्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, मानसिक शांति और घर में सुख समृद्धि के फ्लो को बढ़ाने के लिए एक्वेरियम रखने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर एक्वेरियम सही दिशा में नहीं रखा जाये तो यह घर में वास्तुदोष प्रकट कर सकता है. इसकी वजह से न सिर्फ घर में तनाव बढ़ेगा, बल्कि पैसों की किल्लत और समस्याओं का आना शुरू हो जाएगा.
वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि पानी से जुड़ी चीजें घर की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि एक्वेरियम को लेकर दिशा, मछलियों की संख्या और उसकी साफ-सफाई तक के नियम बताए जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब कई लोग इसे सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल से भी जोड़कर देखने लगे हैं.
वास्तु शास्त्र में जल तत्व को धन, शांति और भावनात्मक संतुलन से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि पानी में तैरती रंगीन मछलियां घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करती हैं और सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती हैं.कई लोग नौकरी में रुकावट, बिजनेस में नुकसान या घर के लगातार तनाव के बाद एक्वेरियम लगवाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, बहते पानी और मछलियों की हलचल मन को शांत करने में मदद करती है. यही कारण है कि बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल और अस्पतालों में भी एक्वेरियम लगाये जाने लगे हैं.
वास्तु के अनुसार एक्वेरियम के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर-पूर्व मानी जाती है. इसे जल तत्व की दिशा कहा जाता है. माना जाता है कि इस दिशा में एक्वेरियम रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है.अगर वहां जगह न हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा भी बेहतर विकल्प मानी जाती है. कई वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि सही दिशा में रखा एक्वेरियम घर के वातावरण को हल्का और शांत बनाता है, जिससे परिवार के रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है.
वास्तु मान्यताओं में एक्वेरियम में 9 मछलियां रखना शुभ माना जाता है. इनमें 8 गोल्डन और 1 काली मछली रखने की सलाह दी जाती है.गोल्डन मछलियों को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि काली मछली को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि मछलियों की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है. केवल संख्या पूरी करने के लिए ज्यादा मछलियां भर देना सही नहीं माना जाता. आजकल छोटे फ्लैट्स में लोग मिनी एक्वेरियम रखने लगे हैं, लेकिन वहां ऑक्सीजन और सफाई की कमी से मछलियां जल्दी बीमार पड़ सकती हैं. ऐसे में वास्तु के साथ-साथ जीवों की सही देखभाल भी जरूरी है.
वास्तु शास्त्र में बेडरूम में एक्वेरियम रखने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इससे मानसिक बेचैनी और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. खासकर रात में लगातार चलने वाली मोटर और पानी की आवाज कई लोगों की नींद भी प्रभावित कर सकती है.वहीं किचन में एक्वेरियम रखना अग्नि और जल तत्व का टकराव माना जाता है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर में अनावश्यक बहस या तनाव का माहौल बन सकता है.एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है एक्वेरियम के पानी को समय पर साफ न करना. गंदा पानी केवल देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि इससे घर का माहौल भी भारी महसूस हो सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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