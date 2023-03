Vastu Tips For Tulsi: घर में तुलसी का पौधा लगाने का ये है सबसे सही जगह, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद, होगी धनवर्षा

घर में तुलसी का पौधा लगाने का ये है सबसे सही जगह, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

डीएनए हिंदी: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है, लगभग हर तरह की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में हरा-भरा (Vastu Tips For Tulsi) तुलसी का पौधा हो उस घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है. इतना ही नहीं तुलसी के पौधे को देवी (Tulsi Upay) लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और घर की सही दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इसके अलावा वास्‍तु शास्त्र में भी तुलसी की दिशा का खास महत्‍व बताया गया है.

ऐसे में तुलसी के पौधे को सही दिशा में और उचित स्‍थान पर रखने से घर में सकारात्‍मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो चलिए जानते हैं कि तुलसी का पौधा (Best Direction Or Place For Tulsi Plant) लगाते समय किन बातों का सबसे ज्‍यादा ध्‍यान रखना चाहिए और इसे किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा

पुराने समय में ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा आंगन के बीच में लगाया जाता था, ताकि पौधे को धूप, हवा पानी सब कुछ पर्याप्‍त मात्रा में मिलता रहे. लेकिन आजकल घरों का आकार पहले की तुलना में काफी छोटा हो चुका है और महानगरों में फ्लैट कल्‍चर बढ़ जाने की वजह से लोगों को समझ नहीं आता की वे तुलसी का पौधा कहां लगाएं.

ऐसे में आप चाहें तो तुलसी का पौधा घर के मुख्‍य द्वार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर हवा, पानी और धूप पहुंचता हो, वरना पौधा सूख जाएगा. ऐसी स्थिति में आप तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन बालकनी या तो उत्तर दिशा में होनी चाहिए या फिर पूर्व दिशा में. क्योंकि इन दोनों ही दिशाओं में देवताओं का वास रहता है. सनातन धर्म में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर जी का स्‍थान माना गया है. इसलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है.

भूलकर भी इस दिशा में न लगाएं तुलसी

वास्‍तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास माना जाता है और इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने पर वह सूख जाते हैं. ऐसे में देवी लक्ष्‍मी आपके घर से अप्रसन्‍न हो सकती हैं. इसके अलावा इसके प्रभाव से परिवार के सदस्‍यों के आपसी संबंध प्रभावित होने लगते हैं. साथ ही इस दिशा का प्रयोग पितरों के निमित्‍त की जाने वाली पूजा पाठ के लिए होता है इसलिए इस दिशा में भूलकर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

