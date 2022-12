Vastu Tips for Plot: ऐसी भूमि पर भूलकर भी न बनाएं अपना घर, जमीन शुभ है या अशुभ ऐसे करें पता

ऐसी भूमि पर भूलकर भी न बनाएं अपना घर

डीएनए हिंदीः Vastu Tips for Selecting and Buying Land/Plot- जमीन या घर की खरीदारी करते समय कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन सालों-साल उसपर कोई निर्माण नहीं करवा पाते हैं. लोग कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके पीछे एक वजह वास्तु दोष (Vastu Dosh) भी हो सकता है. वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) के अनुसार जमीन पर कोई वास्तु दोष हो, तो उस जमीन पर घर बनवाते समय या उसे खरीदने पर हमारे जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो जाती है (Vastu tips for purchasing land). ऐसे में अगर आप भी घर बनाने के लिए कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इससे जुड़े वास्तु नियमों को जरूर जान लें..

न खरीदें ऐसी जमीन

अक्सर आपने कई जमीने ऐसी देखी होंगी, जो लंबे समय से विरान पड़ी है, या फिर उस जमीन का उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है और वहां लोग कूड़ा-कचड़ा फेंकते रहते हैं या जावनरों को दफनाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी भूमि में वास्तु दोष होता है. इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जमीन न तो खरीदें और न ही इसपर भवन का निर्माण करें.

ऐसी जमीन मानी जाती है शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किसा भूमि के चारो तरफ रोड या मार्ग हो, यानी जमीन के उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम दिशा में रास्ता हो तो ऐसी भूमि बहुत ही शुभ मानी जाती है. इस तरह की भूमि में आप किसी भी ओर घर का मुख्य द्वार रख सकते हैं. इससे किसी भी तरह की हानि नहीं होती है.

गाय की सेवा से वास्तु दोष होगा दूर.

अगर आपने कोई जमीन खरीद लिया है और आपको लगता है कि भूमि पर कोई वास्तु दोष है, तो आप उस जगह को गौमाता के लिए सुनिश्चित कर दें. इसके साथ ही रोजाना वहां पर पल रही गायों की सेवा करें. वास्तु शास्त्र के अनुसार इस उपाय से उस स्थान के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और भूमि रहने योग्य हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है, ऐसे में गाय की उपासना मात्र से सभी कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं.

जमीन शुभ है या अशुभ ऐसे करें पता

अगर आप किसी भूमि पर घर बनवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस भूमि पर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा गड्ढा खोद लें और उसके बाद उस गड्ढे में ऊपर तक पानी भर दे. दूसरे दिन आपको वहां उस गढ्ढे में पानी दिखाई दे तो उस जमीन को शुभ मानिए. वहीं अगर वहां कीचड़ दिखे या जमीन सूख जाए तो उस जमीन को अशुभ मानिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी जमीन आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है, जिससे आगे चलकर कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.'

