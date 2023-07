Vastu Tips: दीवार घड़ी लगाते समय इन वास्तु नियमों का रखें ध्यान, चमक जाएगी आपकी किस्मत

डीएनए हिंदी: सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद सभी चीजें घर के वास्तु को प्रभावित करती है. वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में घर में घड़ी लगाने के नियम (Vastu Tips For Wall Clock) भी बताएं गए हैं. यदि घर की दीवार पर घड़ी को वास्तु के अनुसार लगाया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है. हालांकि यदि घड़ी सही दिशा (Best Direction For Wall Clock) में न लगाई जाए तो इसके कारण घर-परिवार के सदस्यों को बुरे प्रभाव झेलने पड़ते हैं. कई बार गलत दिशा में घड़ी होना आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है. तो ऐसे में आपको घर में घड़ी लगाते समय इन वास्तु नियमों (Vastu Tips For Wall Clock) का ध्यान रखना चाहिए.

घड़ी लगाने के वास्तु नियम (Vastu Tips For Wall Clock)

- वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी कभी भी घर के किसी भी दरवाजे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए. ऐसा करना अशुभ होता है. दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाने से व्यक्ति के घर से बाहर जाते और आते समय नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है. यह उसके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है.



- आपको कभी भी बंद और खराब घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए. ऐसी घड़ी घर में होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है. आपको ऐसी घड़ी को तुरंत सही कराना चाहिए या घर से बाहर कर देना चाहिए.

- वास्तु नियमों की मानें तो घड़ी पर धूल नहीं जमने देनी चाहिए. यह भी आपकी तरक्की में रुकावट की वजह बन सकती है. घड़ी को हमेशा साफ रखना चाहिए.

- घड़ी का समय हमेशा सही रखना चाहिए. कई बार लोग घड़ी का समय कुछ आगे या पीछे कर देते हैं लेकिन ऐसा करना गलत होता है. घड़ी का समय गलत करने से आपका भी समय सही नहीं रहता है.

- घर में गोल घड़ी और पेंडुलम वाली घड़ी लगाना शुभ माना जाता है. यह घड़ी जीवन में तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं.

घड़ी लगाने की सही दिशा (Vastu Tips For Wall Clock)

- घड़ी लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर मानी जाती है. यह दिशा धन के देव कुबेर की होती है. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में घड़ी लगाने आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

- उत्तर दिशा में घड़ी न लगा पाएं तो आप पूर्व में भी घड़ी लगा सकते हैं. यह दिशा भी धन-समृद्धि को आकर्षित करती है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.

- दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना अशुभ होता है. यह दिशा यम की होती है. जो मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं. यह दिशा घड़ी के लिए शुभ नहीं होती है.

