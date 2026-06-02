Vastu Remedies: बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा

ज्योतिष में वास्तु शास्त्र का बड़ा महत्व है. यह दिशाओं से लेकर ग्रहों प्रतिनिधित्व करते हैं. घर में वास्तुदोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलों की भरमार लग जाती है. आर्थिक तंगी से लेकर बीमारियों तक से जूझना पड़ता है.

क्या आपके घर में बिना वजह तनाव बढ़ने लगा है? पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, छोट छोटी बातों पर झुंझलाहट रहती है या घर में घुसते ही भारीपन महसूस होता है? बहुत से लोग इसे सिर्फ किस्मत या तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर का वातावरण और वहां मौजूद ऊर्जा भी इंसान के मूड, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर असर डालती है. यही वजह है कि आजकल लोग घर में “नकारात्मक ऊर्जा” को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार घर में छोटे-छोटे बदलाव मानसिक शांति, सकारात्मकता और बेहतर माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे समझें कि घर में बढ़ रही नकारात्मक ऊर्जा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का माहौल सिर्फ दीवारों या फर्नीचर से नहीं बनता, बल्कि वहां की ऊर्जा से भी जुड़ा माना जाता है. अगर घर में लगातार तनाव बना रहता हो, परिवार के लोगों में बातचीत कम हो गई हो, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार-बार आर्थिक परेशानी महसूस हो रही हो, तो इसे नकारात्मकता का संकेत माना जाता है. कई लोग बताते हैं कि ऐसे घरों में अजीब बेचैनी, नींद की समस्या या बिना कारण थकान महसूस होती है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि हर समस्या को केवल वास्तु से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन घर का अव्यवस्थित और भारी माहौल मानसिक स्थिति पर असर जरूर डाल सकता है.

घर की कौन सी चीजें बढ़ाती हैं भारीपन

आजकल घरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है.वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक घर के वातावरण को भारी बना सकता है. इसके अलावा टूटी-फूटी चीजें, लंबे समय से बंद पड़ा सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और गंदगी भी घर में नकारात्मकता बढ़ाने वाले कारकों में गिने जाते हैं. एक दिलचस्प बात यह भी है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि अव्यवस्थित घर इंसान के दिमाग पर दबाव बढ़ा सकता है. यानी वास्तु और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कहीं न कहीं एक व्यावहारिक संबंध दिखाई देता है.

पैसों की तंगी और वास्तु का क्या संबंध

बहुत से लोग मेहनत के बावजूद आर्थिक स्थिरता महसूस नहीं कर पाते. वास्तु में माना जाता है कि जिस जगह पर पैसा रखा जाता है, वहां की सफाई और व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है. अगर तिजोरी, अलमारी या पर्स रखने की जगह गंदी, बिखरी हुई या अंधेरी हो, तो इसे आर्थिक ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें तिजोरी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पैसे रखने की जगह हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें. कुछ लोग वहां हल्की खुशबू या इत्र का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वातावरण सकारात्मक बना रहे. वहीं तिजोरी में धन के देवता कुबेर की छोटी प्रतिमा या शुभ प्रतीक रखने से मानसिक रूप से समृद्धि का भाव मजबूत होता है.

घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करें ये बदलाव

विशेषज्ञों के अनुसार सबसे जरूरी बात है घर को साफ, हल्का और व्यवस्थित रखना. पुराने और खराब पड़े सामान को हटाना, कमरे में ताजी हवा आने देना और रोज थोड़ी देर प्राकृतिक रोशनी आने देना फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा घर में पौधे लगाना, पूजा स्थान को शांत और साफ रखना और परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत करना भी माहौल बदल सकता है. असल में वास्तु सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं, बल्कि घर के वातावरण को संतुलित रखने की एक सोच भी मानी जाती है. क्योंकि आखिरकार घर वही जगह है, जहां इंसान सुकून और सुरक्षा महसूस करना चाहते है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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